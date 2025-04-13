LWMB Percussion Parade Uniform

Mens Compression Top
$27
Mens Compression Shorts
$27
Womens Compression Top
$27
Womens Compression Shorts
$27
Mens Parade Shirt
$60
Womens Parade Shirt
$60
Parade Hat
$20
Mens Marching Shoes
$50
Womens Marching Shoes
$50
Replacement Duffle Bag
$40
New members will receive a free duffle bag in August. This is only for returning members who need a new bag.
Replacement Member Shirt
$20
New members will receive a free shirt in August. This is only for returning members who need a new member shirt.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing