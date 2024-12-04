Alhuda Foundation
M14HOOPS Training Academy at Alhuda Gym
12201 Lantern Rd
Fishers, IN 46038
Elementary Girls 3rd-5th Grades Only
$10
- Girls on Tuesday, December 10th, 6PM-7 PM - Please wear your tournament Jerseys - Elementary Girls 3rd-5th Grades Only
Middle School Girls 6th-8th Grades Only
$10
- Girls on Tuesday, December 10th 7PM-8PM - Please wear your tournament Jerseys - Middle School Girls 6th-8th Grades Only
High School Girls 9th-12th Grades Only
$10
- Girls on Tuesday, December 10th 8:30PM-9:30PM - Please wear your tournament Jerseys - High School Girls 9th-12th Grades Only
Elementary Boys 3rd-5th Grades Only
$10
- Boys on Thursday, December 12th 6:00PM-7:00PM - Please wear your tournament Jerseys - Elementary Boys 3rd-5th Grades Only
Middle School Boys 6th-8th Grades Only
$10
- Boys on Thursday, December 12th 7:00PM-8:00PM - Please wear your tournament Jerseys - Middle School Boys 6th-8th Grades Only
High School Boys 9th-12th Grades Only
$10
- Boys on Thursday, December 12th 8:30PM-9:30PM - Please wear your tournament Jerseys - High School Boys 9th-12th Grades Only
