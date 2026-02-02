MA Birdville Team Meals 2026

Offered by
About this shop
Jason’s Deli - Box Lunch includes Chips, Pickle & Cookie
Jason’s Deli - Box Lunch includes Chips, Pickle & Cookie
Jason’s Deli - Box Lunch includes Chips, Pickle & Cookie
Jason’s Deli - Box Lunch includes Chips, Pickle & Cookie
Jason’s Deli - Box Lunch includes Chips, Pickle & Cookie
Jason’s Deli - Box Lunch includes Chips, Pickle & Cookie
Jason's Nutty Mixed up Salad with Chicken
8 slices, suggested 1 pizza for every four dancers
8 slices, suggested 1 pizza for every four dancers
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!