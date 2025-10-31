Sales closed

Silent Auction

Pick-up location

1305 FM359, Richmond, TX 77406, USA

Andre Rison Signed Falcons Mini Helmet item
Andre Rison Signed Falcons Mini Helmet item
Andre Rison Signed Falcons Mini Helmet
$35

Starting bid

Andre Rison with Bad Moon Script Autographed Flash Riddell Mini Helmet

  • Schwartz Sports Memorabilia Certificate of Authenticity
  • $150 VALUE
Blackstone BBQ Bucket item
Blackstone BBQ Bucket item
Blackstone BBQ Bucket item
Blackstone BBQ Bucket
$40

Starting bid

  • Blackstone Griddle Starter Tool Kit
  • Blackstone Knife Set
  • Blackstone Infrared Thermometer
  • Blackstone Griddle Seasoning & Cast Iron Conditioner
  • Stanley Thirst Quencher H2.0 Tumbler
  • Texas Sugar BBQ Rub - MeatChurch
  • Holy VooDoo MeatChurch BBQ
  • Honey Hog BBQ - MeatChurch BBQ
  • Lowe’s 5 Gallon Bucket
  • $205 VALUE

DONATED BY MIKE SPALL AND LOWES HOME IMPROVEMENT

Blackstone 30" Griddle item
Blackstone 30" Griddle
$115

Starting bid

Blackstone 30" Culinary Omnivore Griddle with Hood 2 -Burner Liquid propane Flat Top Grill

$449 VALUE


DONATED BY MIKE SPALL AND LOWES HOME IMPROVEMENT

Vera Wang 3ct Diamond Ring item
Vera Wang 3ct Diamond Ring item
Vera Wang 3ct Diamond Ring
$2,024

Starting bid

  • Vera Wang Love Collection
  • 3 Carat Total Weight
  • The 2 ct. oval-shaped certified lab-grown diamond - designed exclusively for Vera Wang Love - boasts a color rank of F and clarity of VS2
  • Marquise-cut and round diamonds surround the center stone in a scalloped frame with multi-sized round diamonds line the split shank
  • Two blue natural sapphires are the signature of the collection and a symbol of faithfulness and everlasting love
  • Includes certification card
  • Designed for the Diamond Store®
  • RESERVE PRICE MUST BE MET
  • $4,499 VALUE

DONATED BY JOANNE ZELTER AND ZALES

Little League Baseball Registration item
Little League Baseball Registration
$46

Starting bid

Spring 2026 Little League Baseball Registration Fee

Katy Pony Baseball,

Katy, Texas

$230 VALUE


DONATED BY KATY PONY BASEBALL

2 Night Stay at the River item
2 Night Stay at the River
$190

Starting bid

  • 2 Night Stay at Big Mike’s Hideout at the Frio River
  • 7 Miles from Garner State Park
  • Up to 10 guests
  • Nightly rate, cleaning fee, and taxes included
  • $950.00 VALUE

DONATED BY THE HERERRA FAMILY

2 Night Stay at the Lake item
2 Night Stay at the Lake
$170

Starting bid

  • 2 Night Stay at The Boat House at Cape Royale on Lake Livingston
  • Located in Coldspring, TX
  • Up to 15 guests
  • Nightly rate, cleaning fee, and taxes included
  • $850 VALUE

DONATED BY THE WALLMAN FAMILY

Putt Putt Golf item
Putt Putt Golf
$35

Starting bid

  • PopStroke Katy
  • 4 Golf Passes to PopStroke Katy
  • 4 Free Ice Cream
  • $145 VALUE

DONATED BY POPSTROKE KATY

Jameis Winston Signed Saints Mini Helmet item
Jameis Winston Signed Saints Mini Helmet item
Jameis Winston Signed Saints Mini Helmet
$35

Starting bid

Jameis Winston Autographed Lunar Eclipse Riddell Mini Helmet

  • Beckett Authentication Certificate of Authenticity
  • $150 VALUE
Jim Kelley Signed Houston Gamblers item
Jim Kelley Signed Houston Gamblers
$40

Starting bid

Jim Kelley Autographed Houston Gamblers

  • Beckett Certificate of Authenticity
  • $200 VALUE

DONATED BY TEXAN JERSEYS

Kyle Tucker Signed Astros Jersey item
Kyle Tucker Signed Astros Jersey
$40

Starting bid

Kyle Tucker Autographed Houston Astros Rookie Jersey

  • Beckett Certificate of Authenticity
  • $200 VALUE

DONATED BY TEXAN JERSEYS

Roy Oswalt Signed Astros Jersey item
Roy Oswalt Signed Astros Jersey
$40

Starting bid

Roy Oswalt Autographed Houston Astros Jersey

  • JSA Certificate of Authenticity
  • $200 VALUE

DONATED BY TEXAN JERSEYS

AC & Heating Basket item
AC & Heating Basket item
AC & Heating Basket
$100

Starting bid

  • 1 Year Platinum Maintenance Plan - Up to 3 Systems (Includes Spring and Fall routine maintenance and tune up, Free Service Calls, Discounts on Parts, Labor and Equipment)
  • Crewneck Sweater
  • Custom 40oz Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumber
  • T-Shirt
  • Game Day Bag
  • Lanyards
  • Football Stress Ball
  • Notebook & Pen
  • Hand Sanitzers
  • $496 VALUE

DONATED BY TEXAN MECHANICAL AC & HEATING

Hacienda Real Mexican Grill Gift Card item
Hacienda Real Mexican Grill Gift Card
$20

Starting bid

Hacienda Real Mexican Grill & Cantina Gift Card

11605 S Fry Rd #101

Fulshear, TX 77441

$100 VALUE


DONATED BY HACIENDA REAL MEXICAN GRILL & CANTINA

Lupe's Mexican Cafe Gift Card item
Lupe's Mexican Cafe Gift Card
$12

Starting bid

Lupe's Mexican Cafe Gift Card

28840 FM 1093 #110
FULSHEAR TX 77441

$60 VALUE


DONATED BY LUPE'S MEXICAN CAFE

Esmeray Photography Family Session item
Esmeray Photography Family Session
$120

Starting bid

Esmeray Photography 60 Minute Family Session - up to 6 people with full digital gallery download.

$600 VALUE


DONATED BY ESMERAY PHOTOGRAPHY

Sleepy's By Sealy Memory Foam Queen Mattress item
Sleepy's By Sealy Memory Foam Queen Mattress item
Sleepy's By Sealy Memory Foam Queen Mattress item
Sleepy's By Sealy Memory Foam Queen Mattress
$80

Starting bid

  • Gel memory foam: pressure relief, comfort & support
  • Cooling cover helps regulate body temperature
  • Delivered in a box for easy set up
  • Created by trusted brands - Sealy & Sleepy’s
  • $432 VALUE

DONATED BY JOHN MCCARTY AND MATTRESS FIRM

Big Blue Marble Academy Basket item
Big Blue Marble Academy Basket item
Big Blue Marble Academy Basket
$50

Starting bid

Big Blue Marble Academy Cinco Ranch Basket

  • $200 Gift Certificate to school
  • Water bottles
  • Koozies
  • Stickers
  • Crayons
  • Tote Bag
  • Cups
  • Juices
  • Mints

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!