Madras High School Graduation Party's Silent Auction

Cozy Fun
$20

Starting bid

4 Resort passes (Kah-Nee-Ta), full size blanket, $50 gift card (Initiative Brewing) Donated by: Kah-Nee-Ta and Cove Electric
Pioneer Woman item
Pioneer Woman
$10

Starting bid

Pioneer Woman 30-Piece Cast Aluminum Cookware Set, 20-Piece Bake n Prep, 3 Mixing Bowls with Lids Donated by: Lawrence Ranch
SkiBowl Lift Tickets (Lot 1) item
SkiBowl Lift Tickets (Lot 1)
$20

Starting bid

(Lot One of Two) For all you ski and snowboard lovers out there, this pack is for you. We have (2) full-day lift tickets for Mt. Hood Ski Bowl. Support our senior class by bidding on these. Donated by: Mt Hood Ski Bowl
Couples Retreat item
Couples Retreat
$50

Starting bid

Enjoy a two-night stay in a tiny home at Lake Simtustus for 4 adults. Enjoy the views and relax with your family or significant other at one of these beautiful homes. This excludes holidays and special events. Also, this certificate is not valid for any weekends in July or August. Donated by: Lake Simtustus Resort
Western Novelties item
Western Novelties
$5

Starting bid

Montana West Bag, Jewelry, Beanie, Gloves, Candle, $10 Gift Card (Cowboy Surf Coffee), Crown Royal Blackberry Donated by: Andrea Brown, Madras Liquor, and Penelope's
Smashing Pumpkins item
Smashing Pumpkins
$50

Starting bid

DeWalt Tool Set, 6 Pack Beer, $10 Gift Card (Cowboy Surf), $25 Gift Certificate (Desert Inn) Donated by: Benitez Irrigation, Cowboy Surf Coffee, Desert Inn, and Madras Liquor
Self Care item
Self Care
$5

Starting bid

Massaging Gun, Blanket Throw, Wine, Mug, Shampoo and Haircut Certificate (OK Barbershop), Candles, Soap Donated by: C.O. Balloon Mania, Candles by Laura, OK Barbershop, and Penelope's
Cribbage Run item
Cribbage Run
$10

Starting bid

Custom Made Cribbage Board, $30 Gift Certificate (Champions Trokita), Shirt (XL), Apple Pie Moonshine, Candle Donated by: Ron Hume, New Basin, Champions Trokita, and Candles by Laura
Vodka Rod item
Vodka Rod
$50

Starting bid

Milwaukee18V Tool Combo, Large Pizza Gift Certificate (Charlie's Pizza), Vodka Bottle, Mixing Vinegars, Recipe Book, Glass Cups Donated by: Platt Electric, Charlie's Pizza, and New Basin
Golf 'n' Drink
$5

Starting bid

Jack Daniels, Golf for Two Gift Certificate INCLUDING cart rental (Desert Peaks) Donated by: Imer-Dreams Realty and Desert Peaks
Bake With Me item
Bake With Me
$5

Starting bid

Baking Sheet, Cupcake Tin, Measuring Spoons, Tall Cups, Peanut Butter Cookie Mix, Apron, Brownie Mix, $30 Gift Card (Teal Rose), Two Oven Mitts Donated by: Teal Rose, Limagination Desings and Senior Parent
Date Night
$20

Starting bid

Crown Royal Salted Caramel, $175 Hotel Gift Certificate (Inn at Cross Keys), $50 Gift Certificate (Mazatlan) Donated by: Inn at Cross Keys, Madras Liquor, and Madras Mazatlan
Stay Shady
$25

Starting bid

Igloo Cooler, Pendleton Throw, Outdoor Blanket, Coffee Mugs, Bad Santa 12 Pack of Beer, 10x10 Canopy Donated by: Ali-Signet Realty, Madras Liquor, and Blue Leaf Lawn Care
Pamper Yourself
$5

Starting bid

Hair Conditioning Treatment Gift Certificate(Meraki), Manicure Gift Certificate (Meraki), $25 Gift Card (Get Roasted), Candles, Shower Cap, Soap, Lotion, Scalp Massager, Organizer with Mirror, Face Masks, Headband, and Tumbler Donated by: Meraki Salon, Penelope's, Candle's by Laura, and Senior Parents
Fitness Buff
$10

Starting bid

3-month Gym Membership (Madtown), Sweatshirt (L), $25 Gift Card (Rio) Donated by: Madtown Fitness and Rio Restaurant
Bad Ass Moms Club
$5

Starting bid

Shirt (L), Candle, Beanie, $10 Gift Card (Cowboy Surf Coffee), $25 Gift Card (Rio) Donated by: Wild & Rye, Candles by Laura, Rio Restaurant, and Cowboy Surf Coffee
Sunrise Basket
$5

Starting bid

Quilt, Crown Royal Peach, $25 Gift Card (Rio), Candle, Thick Yarn Donated by: Sew Dee-Liteful Quilt Shop, Imer-Dreams Realty, Penelope's, Rio Restaurant, and Senior Parent
Adventure Fun
$20

Starting bid

Half Day Tour for Two in Central Oregon Certificate (Wanderlust) Donated by: Wanderlust Tours
Blue Solo Cup *ITEMS ADDED* item
Blue Solo Cup *ITEMS ADDED*
$50

Starting bid

*SEE 3rd Photo, NEW ITEMS ADDED* Milwaukee 12V Tool Combo, Milwaukee 12V Job Radio, Milwaukee Drill Bit Set, Energizer Flashlight, Flor de Cana Liquor, Coffee Mugs, Cups, Chocolates, Large Pizza Gift Certificate (Charlie's Pizza) Donated by: Miller Lumber, Aaron's, Charlie's Pizza, and North Coast Electric
Summer fun
$10

Starting bid

Sling Bag, Blanket, 4 Resort Passes (Kah-Nee-Ta) Donated by: Kah-Nee-Ta Resort and Senior Parent
Shrek
$5

Starting bid

Quilted Bag, Lemon Drop Liquor, $50 Gift Certificate (La Posada), Candles Donated by: Sew Dee-Liteful Quilt Shop, New Basin, La Posada, and Candles by Laura
Rio Cowboy
$5

Starting bid

Shirt (M), Hat, 2 Free Games of Bowling a Month (Madras Bowl), $25 Gift Card (Rio), $10 Gift Card (Cowboy Surf Coffee) Donated by: Wild & Rye, Aaron's, Candles by Laura, Rio Restaurant, and Madras Bowl
Love Me item
Love Me
$5

Starting bid

Igloo Cooler, Legos, Candy, Choclates, Spatulas, Cookie Cutters, Candle, Frisbee, Wooden Coasters, $10 Gift Card (Cup-n-Cake), Beanie, Blanket Throw, Egg Heart Pan, Conundrum White Donated by: Wendi-Realty One Group Discovery, Madras Liquor, Penelope's, Aaron's, and Candles by Laura
Crown Blazers
$5

Starting bid

Autographed Blazers Pennant, Crown Royal with Flask, 2-$25 Gift Certificates (La Posada) Donated by: Madtown Fitness and La Posada
Swish Swish
$5

Starting bid

Wash Bucket, Sponge, Glass Cleaner, Wash & Wax, Shop Towels, Ghost Owl Rye Whiskey, Golf for Two Gift Certificate (Desert Peaks), Golf Balls, $50 Gift Certificate (La Posada) Donated by: Napa Auto, Madras Liquor, La Posada, Desert Peaks, and Wendi-Realty One Group Discovery
Kid Pack
$5

Starting bid

One-Month Free Lessons (UPA), One Dozen Cupcakes (Yara's Cakes), 6 Passes for "The Bigger Play Thing" (Cascade Indoor Sports), and Two Travel Cups Donated by: Unique Performing Arts, Yara's Cakes, Cascade Indoor Sports, and Limagination Designs
Family Game Night
$5

Starting bid

Board Games, $25 Gift Certificate (La Posada), Gift Certificate for 2 Movies and $20 Snacks (Regal Cinema) Donated by: La Posada and Senior Parent
School Spirit
$5

Starting bid

Two Tumblers, Absolute Vodka, $25 Gift Card (La Posada), Candle, Keychains, $10 Gift Card (Cup-n-Cake) Donated by: Konrad Kreations, Limagination Designs, Aaron's, and Madras Liquor
How Does Your Garden Grow?
$5

Starting bid

Shirt (L), $25 Gift Certificate (Martin's Greenhouse), Beanie, $10 Gift Card (Cup-N-Cake), Candle NOT PICTURED: Perennial Plants (Madras Garden Depot) Donated by: Wild & Rye, Aaron's, Candles by Laura, Martin's Greenhouse, and Madras Garden Depot
Lane Assist
$5

Starting bid

Farmhouse Throw, 2 Free Games of Bowling a Month (Madras Bowl), 4 Resort Passes (Kah-Nee-Ta) Donated by: The Outpost, Madras Bowl, and Kah-Nee-Ta
SkiBowl Lift Tickets (Lot 2) item
SkiBowl Lift Tickets (Lot 2)
$20

Starting bid

(Lot Two of Two) For all you ski and snowboard lovers out there, this pack is for you. We have (2) full-day lift tickets for Mt. Hood Ski Bowl. Support our senior class by bidding on these. Donated by: Mt. Hood Ski Bowl
Spa Time
$5

Starting bid

Brow Wax and Mapping Gift Certificate (Meraki), Bath Bomb, Cucumber Melon Lotion and Body Spray, Exfoliating Gloves, Soap, Facial Buffer, Oil, $10 Gift Card (Cup-n-Cake) Donated by: Meraki Salon, Penelope's, Aaron's, and Senior Parents
Skating Fun
$5

Starting bid

Pendleton Throw, Two Ice Skating Passes (7th Mountain), and $25 Gift Card (Outfitter Bar @ 7th Mountain) Donated by: 7th Mountain Resort
Fatherhood Rules
$10

Starting bid

Shirt (L), Redemption Bourbon, $15 Gift Card, (Dutch Bros), $100 Carpet Cleaning Gift Certificate (Best Cleaners), $25 Gift Card (Wild Winds), and Heavy-Duty Cutting Board by Lance Handsaker Donated by: Limagination Designs, Senior Parent, Best Cleaners & Restoration, and The Cabinet Shop
Adventure Fun at Mt. Hood item
Adventure Fun at Mt. Hood
$20

Starting bid

Over 20 attractions of fun at Mt. Hood Adventure Park. Attractions include Golf, Tube Hill, Bouldering Wall, Aqua Rollers, Amazin’ Maze, Batting Cages, Kiddie Karts, Pedal Karts, and more. This is valid for (4) action passes midweek in the summer. Donated by: Mt. Hood Ski Bowl
Jump With Me
$10

Starting bid

6 Trampoline Passes (Trampoline Park) and One Dozen Cupcakes (Yara's Cakes) Donated by: Trampoline Park and Yara's Cakes
Can You Escape?
$5

Starting bid

$50 gift card (Puzzle Effect), Board Games Donated by: Puzzle Effect and Senior Parents

