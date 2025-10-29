Madrigal Dinner 2025 at Timber Rock Lodge

About this event
Dinner menu:
Starter: Pear Salad w/ Honey Balsamic Vinaigrette
Entree: Roast Beef
Sides: Sautéed Green Beans & Roasted Potatoes & bread
Dessert: Bourbon Bread Pudding
Beverages: Tea, Water & Wassail
Dinner menu:
Starter: Pear Salad w/ Honey Balsamic Vinaigrette
Entree: Orange Cranberry Pork Loin
Sides: Sautéed Green Beans & Roasted Potatoes & bread
Dessert: Bourbon Bread Pudding
Beverages: Tea, Water & Wassail
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!