Madrigal Dinner 2025 at Timber Rock Lodge

22153 Alberta St

Oneida, TN 37841, USA

Roast Beef Dinner and Madrigal Show
$55

Dinner menu:

Starter: Pear Salad w/ Honey Balsamic Vinaigrette


Entree: Roast Beef


Sides: Sautéed Green Beans & Roasted Potatoes & bread


Dessert: Bourbon Bread Pudding


Beverages: Tea, Water & Wassail

Pork Dinner and Madrigal Show
$50

Dinner menu:

Starter: Pear Salad w/ Honey Balsamic Vinaigrette


Entree: Orange Cranberry Pork Loin


Sides: Sautéed Green Beans & Roasted Potatoes & bread


Dessert: Bourbon Bread Pudding


Beverages: Tea, Water & Wassail

