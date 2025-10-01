MAGA HAGA Gold Sponsorship Package

Includes everything in Megot, Bronze, and Community tiers, plus:
•Logo Placement: Prominent placement at a major event activity or festival area (e.g. VIP booth, beer garden).
•Recognition in Press Materials: Inclusion in all event press releases, program, and promotional materials.
•Pre-Festival Branding: Featured in promotional materials and pre-event social media campaigns.
•Custom Social Media: (3) 30-second sponsor videos and branded content across social platforms.
•Access:(10) VIP Festival Passes, (15) Parking Passes, (4) Workshop Spots
common:zeffyTipDisclaimerTicketing