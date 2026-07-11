Four people are planting a tree in the foreground, with a yellow background.
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አቡነ ጎርጎሪዎስ አካዳሚ የተማሪዎች ክፍያ መክፈያ ቅጵ AGA School Student Service Payment Form

የመክፈያ ቅጹ
$50

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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።

ውድ ወላጆች፤
በድጋሚ እንኳን ወደ አቡነ ጎርጎርዮስ ካልዕ የትምህርት ማዕከል በደኅና መጣችሁ!

ይኽ መልዕክት ሰለወርሐዊ ክፍያ ጠቃሚ መረጃዎችን ይዟል። በመሆኑም በቅድሚያ እስከ መጨረሻው በጥሞና እንዲያነቡት እናሳስባለን።


ትምህርት ቤቱ ሌላ ገቢ የለውም። ሁሉንም ወጭዎች የሚሸፍነው ከወርሐዊ ክፍያ ከሚገኘው ገቢ ብቻ ነው። በመሆኑም ክፍያውን በሰዓቱ መክፈል የወላጆች ትንሹ ግዴታ ነው። 

አከፋፈሉን ቀላል እና ቀልጣፋ ለማድረግ ደኅንነቱ የተጠበቀ የኦንላየን መክፈያ መንገድ አዘጋጅተናል። የመክፈያ ቅጹ እዚኽ ይገኛል። ማስፈንጠሪያው ይጫኑ።


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