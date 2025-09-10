Mahoning Valley Freedom Fighters' Shop

Local Pickup
free

Choose this option if you are local and would like us to contact you and schedule a meet up to get your order to you. Be sure to leave your mobile number where designated during check out, we will use it to contact you when your order is ready!

Shipping
$8

Choose this option if you need (or want) your order shipped to you. We can only ship within the contiguous United States.

002 MVFF Fist Logo T-Shirt, S-XL item
002 MVFF Fist Logo T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black, Heather Grey, and Red; and in sizes S-XL.

Product Description

  • 4.5-ounce, 100% ring spun cotton
  • Non-topstitched 5/8" rib collar
  • Taped neck and shoulders
  • Modern classic fit, seamless body
  • Double-needle sleeves and hem
  • Recycled, high-performing black tear-away label
002 MVFF Fist Logo T-Shirt, 2XL-5XL item
002 MVFF Fist Logo T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black, Heather Grey, and Red; and in sizes 2XL-5XL.

011 Women's Rights T-Shirt, S-XL item
011 Women's Rights T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black and Heather Purple; and in sizes S-XL.

011 Women's Rights T-Shirt, 2XL-5XL item
011 Women's Rights T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black and Heather Purple; and in sizes 2XL-5XL.

004 My Tax $$ T-Shirt, S-XL item
004 My Tax $$ T-Shirt, S-XL
$28

Available in White or Sport Gray; and in sizes S-XL.

004 My Tax $$ T-Shirt, 2XL-5XL item
004 My Tax $$ T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in White or Sport Gray; and in sizes 2XL-5XL.

004 My Tax $$ Women's Dolman Top, S-3XL item
004 My Tax $$ Women's Dolman Top, S-3XL
$35

Available in White; and in sizes S-3XL.

Product Description

  • 4.3 oz./yd² (US), 7.2 oz./L yd (CA), 50/25/25 polyester/combed ring-spun cotton/rayon
  • Fabric laundered
  • Set-in 1x1 triblend baby rib collar with coverstitching
  • Scoop neck
  • Curved hem
  • Side seams
  • Satin label
005 Resist Flag T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black and Heather Grey; and in sizes S-XL.

005 Resist Flag T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black and Heather Grey; and in sizes 2XL-5XL.

007 Injustice Flag T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black; and in sizes S-XL.

007 Injustice Flag T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black; and in sizes 2XL-5XL.

008 Always Anti Facist T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black; and in sizes S-XL.

008 Always Anti Facist T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black; and in sizes 2XL-5XL.

009 Abortion is Healthcare T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black; and in sizes S-XL.

009 Abortion is Healthcare T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black; and in sizes 2XL-5XL.

012 MLK Injustice T-Shirt, S-XL
$28

Available in Navy; and in sizes S-XL.

012 MLK Injustice T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Navy; and in sizes 2XL-5XL.

013 Girls Just Wanna (blue) T-Shirt, S-XL
$28

Available in Heliconia(Pink) and Navy; and in sizes S-XL.

013 Girls Just Wanna (blue) T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Heliconia(Pink) and Navy; and in sizes 2XL-5XL.

014 Equality T-Shirt, S-XL
$28

Available in Jade; and in sizes S-XL.

014 Equality T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Jade; and in sizes 2XL-5XL.

016 Protect Women's Rights T-Shirt, S-XL
$28

Available in Royal Blue; and in sizes S-XL.

016 Protect Women's Rights T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Royal Blue; and in sizes 2XL-5XL.

019 Basic Decency Colorful T-Shirt, S-XL
$28

Available in Navy, Forest Green, and Black; and in sizes S-XL.

019 Basic Decency Colorful T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Navy, Forest Green, and Black; and in sizes 2XL-5XL.

019 Basic Decency Colorful Women's Dolman Top, S-3XL
$35

Available in White, Heather Navy, and Heather Black; and in sizes S-3XL.

020 Basic Decency White Women's Dolman Top, S-3XL
$35

Available in Heather Gray, Heather Black, and Vintage Navy; and in sizes S-3XL.

021 Goose Protest T-Shirt, S-XL item
021 Goose Protest T-Shirt, S-XL
$28

Available in Navy, Paragon(purple/gray), Gold, Heather Sapphire, and Sky; and in sizes S-XL.

021 Goose Protest T-Shirt, 2XL-5XL item
021 Goose Protest T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Navy, Paragon(purple/gray), Gold, Heather Sapphire, and Sky; and in sizes 2XL-5XL.

021 Goose Protest Women's Dolman Top S-3XL
$35

Available in Heather Gray, Heather Black, and Vintage Navy; and in sizes S-3XL.


Picture is for reference only, red is not an available option

023 Resist Definition(black) T-Shirt, S-XL item
023 Resist Definition(black) T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black, Navy, Red, and Pink; and in sizes S-XL.

023 Resist Definition(black) T-Shirt, 2XL-5XL item
023 Resist Definition(black) T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black, Navy, Red, and Pink; and in sizes 2XL-5XL.

024 Resist Definition(white) T-Shirt, S-XL item
024 Resist Definition(white) T-Shirt, S-XL
$28

Available in Black, Navy, Red, and Pink; and in sizes S-XL.

024 Resist Definition(white) T-Shirt, 2XL-5XL item
024 Resist Definition(white) T-Shirt, 2XL-5XL
$30

Available in Black, Navy, Red, and Pink; and in sizes 2XL-5XL.

MVFF Logo Zip Up Hoodie, S-XL
$54

MVFF front pocket logo only, no image on back. Available in Black, Heather Gray, and Navy; and in sizes S-XL.


MVFF Logo Zip Up Hoodie, 2XL-5XL)
$56

MVFF front pocket logo only, no image on back. Available in Black, Heather Gray, and Navy; and in sizes 2XL-5XL.

MVFF Logo Drawstring Bag
$20

Navy Blue drawstring sling sack with MVFF logo.

