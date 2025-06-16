Community School of Music and Arts
eventClosed
Making Your Mark: Design Is Everywhere (Summer 2025)
330 E State St
Ithaca, NY 14850, USA
addExtraDonation
$
Making Your Mark: Design Is Everywhere - Non-Members
$230
Non-Member Rate. Saturdays in August from 1:30-3:30pm (8/2-8/30, 5 classes total). * Art Room 10 - Ages 14+
Non-Member Rate. Saturdays in August from 1:30-3:30pm (8/2-8/30, 5 classes total). * Art Room 10 - Ages 14+
seeMoreDetailsMobile
closed
Making Your Mark: Design Is Everywhere - Members
$173
Member Rate. Saturdays in August from 1:30-3:30pm (8/2-8/30, 5 classes total). * Art Room 10 - Ages 14+
Member Rate. Saturdays in August from 1:30-3:30pm (8/2-8/30, 5 classes total). * Art Room 10 - Ages 14+
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout