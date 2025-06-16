eventClosed

Making Your Mark: Design Is Everywhere (Summer 2025)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

addExtraDonation

$

Making Your Mark: Design Is Everywhere - Non-Members
$230
Non-Member Rate. Saturdays in August from 1:30-3:30pm (8/2-8/30, 5 classes total). * Art Room 10 - Ages 14+
Making Your Mark: Design Is Everywhere - Members
$173
Member Rate. Saturdays in August from 1:30-3:30pm (8/2-8/30, 5 classes total). * Art Room 10 - Ages 14+

common:zeffyTipDisclaimerTicketing