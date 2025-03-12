Hosted by

Manna Scholarship Fund Inc
Manna's Open House Silent Auction

StudioLensa Headshot Package - Retail $500 item
$250

4 Gwinnett Stripers Tickets item
$50

4 infield box tickets to any home 2025 game. $100 Value
Frankie's Steakshouse Gift Card item
$50

$100 Gift Card to Frankie's Steakhouse
Autographed Football item
Autographed Football
$150

An autographed football signed by Bo Jackson, William "Refrigerator" Perry, Michael Dean Perry, Richard Dent HOF, Mike Singletary HOF 1998, Tim Brown HOF 2015, Charles Haley HOF2015, Willie Gault '85.
Kendra Scott Earrings item
$25

Lola Coastal Italian Restaurant Gift Card - $100 Value item
$50

Capital Grille Gift Card - $200 Value item
$100

7 Night Stay for 4 in Manciano, Italy item
7 Night Stay for 4 in Manciano, Italy
$3,000

This is an offering for 7 night’s accommodations only for 4 people in one of our properties in Manciano, Italy.(double occupancy)There is no expiration date and the recipient may postpone travel until any year in the future. Manciano is located 1 1/2 hours north of Rome and is a small hill town in the southern edge of Tuscany.
4 Night Paris, France Hotel Stay - $1067 Value item
$500

Enjoy a 4 Night Luxury Hotel Accommodations in Paris, France for 2. *You are responsible for the room tax.
4 Night Cabo, Mexico Hotel Stay - $1494 Value item
$700

Enjoy a 4 Night Luxury Hotel Accommodations in Cabo, Mexico for 2. *You are responsible for the room tax.
5 Night Santorini, Greece Hotel Stay - $779 Value item
$375

Enjoy a 5 Night Luxury Hotel Accommodations in Santorini, Greece for 2. *You are responsible for the room tax.
3 Night Vegas Hotel Stay - $970 Value item
$485

3 Night Luxury Hotel stay in Vegas for 2. *You are responsible for the room tax.
3 Night Miami Hotel Stay - $857 Value item
$430

3 Night Luxury Hotel stay in Miami for 2. *You are responsible for the room tax.
3 Night Nashville Hotel Stay - $997 Value item
$498

3 Night Luxury Hotel stay in Nashville for 2. *You are responsible for the room tax.
3 Night New Orleans Hotel Stay - $985 Value item
$492

3 Night Luxury Hotel stay in New Orleans for 2. *You are responsible for the room tax.
4 Night Venice, Italy Hotel Stay - $977 Value item
$489

4 Night Luxury Hotel stay in Venice, Italy for 2. *You are responsible for the room tax.
Arkansas Lakefront House with 3 Master Bedrooms item
Arkansas Lakefront House with 3 Master Bedrooms
$400

Enjoy a 3 night stay in a luxurious 5-bedroom lakefront house with 3 master bedrooms!
Client Artwork #1 item
$10

Client Artwork #2 item
$10

Client Artwork #3 item
$10

Client Artwork #4 item
$10

Client Artwork #5 item
$10

Client Artwork #6 item
$10

Client Artwork #7 item
$10

Client Artwork #8 item
$10

Client Artwork #9 item
$10

Client Artwork #10 item
$10

Client Artwork #11 item
$10

Wine Lovers European Wine Basket item
$75

Enjoy 4 different types of European wine in this wine bundle.
Phoenix Roasters Coffee Gift Basket item
Phoenix Roasters Coffee Gift Basket
$40

Coffee lovers bundle including tumbler, single serving coffee pods, ground coffee and Phoenix Roasters branded ball cap.
Knob Creek Whiskey Set item
Knob Creek Whiskey Set
$60

1.75L of Award Winning Knob Creek 100 proof Bourbon Whiskey, aged 9 years. $120 Value
Imusa Electric Espresso Maker item
$20

