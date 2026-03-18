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Manvel Junior High Warriors SeaPerch Staff Apparel Fundraiser

Adult S - Adult XL - Warriors SeaPerch Polo - White or Grey item
Adult S - Adult XL - Warriors SeaPerch Polo - White or Grey
$50

Each School SeaPerch Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult X-Large

 • White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front


Approved for jeans wear any day when worn on campus.


All polos are made to order

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Adult S - XL - SEAPERCH Foundation Polo - White or Grey item
Adult S - XL - SEAPERCH Foundation Polo - White or Grey
$50

Each SEAPERCH Foundation Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult X-Large

 • White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front


Approved for jeans wear any day when worn on campus.


All polos are made to order

0
2XL -3XL - MJH Warriors SeaPerch Polo - White or Grey item
2XL -3XL - MJH Warriors SeaPerch Polo - White or Grey
$55

Each School SeaPerch Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult 2XL - 3XL

 • White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front


Approved for jeans wear any day when worn on campus.


All polos are made to order

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2XL -3XL - SEAPERCH Foundation Polo - White or Grey item
2XL -3XL - SEAPERCH Foundation Polo - White or Grey
$55

Each SEAPERCH Foundation Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult 2XL - Adult 3XL

 • White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front


Approved for jeans wear any day when worn on campus.


All polos are made to order

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Adult S - 2XL - Warriors SeaPerch Sweatshirt - Grey item
Adult S - 2XL - Warriors SeaPerch Sweatshirt - Grey
$60

Each School SeaPerch Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large

 • Grey Heavy Blend sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front


All Sweatshirts are made to order

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Adult S - 2XL - SEAPERCH Foundation Sweatshirt - Grey item
Adult S - 2XL - SEAPERCH Foundation Sweatshirt - Grey
$60

Each SEAPERCH Foundation Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large

 • Grey Heavy Blend sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front


All Sweatshirts are made to order

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Adult S - 2XL - Warriors SeaPerch Hoodie - Grey item
Adult S - 2XL - Warriors SeaPerch Hoodie - Grey
$65

Each School SeaPerch Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large

 • Grey Heavy Blend Hooded sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front


All Hoodies are made to order

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Adult S - 2XL - Warriors SeaPerch Hoodie - Grey item
Adult S - 2XL - Warriors SeaPerch Hoodie - Grey
$65

Each SEAPERCH Foundation Hooded Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large

 • Grey Heavy Blend Hooded sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front


All Hoodies are made to order

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