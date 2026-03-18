Manvel Junior High Warriors SeaPerch Staff Apparel Fundraiser

About this shop
Each School SeaPerch Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult X-Large
• White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front
Approved for jeans wear any day when worn on campus.
All polos are made to order
Each SEAPERCH Foundation Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult X-Large
• White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front
Approved for jeans wear any day when worn on campus.
All polos are made to order
Each School SeaPerch Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult 2XL - 3XL
• White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front
Approved for jeans wear any day when worn on campus.
All polos are made to order
Each SEAPERCH Foundation Polo Shirt includes:
• Adult Sizes: Adult 2XL - Adult 3XL
• White or Grey Dryblend polo shirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front
Approved for jeans wear any day when worn on campus.
All polos are made to order
Each School SeaPerch Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large
• Grey Heavy Blend sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front
All Sweatshirts are made to order
Each SEAPERCH Foundation Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large
• Grey Heavy Blend sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front
All Sweatshirts are made to order
Each School SeaPerch Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large
• Grey Heavy Blend Hooded sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch Manvel Junior High SeaPerch Logo on the front
All Hoodies are made to order
Each SEAPERCH Foundation Hooded Sweatshirt includes:
• Adult Sizes: Adult Small - Adult 2X-Large
• Grey Heavy Blend Hooded sweatshirt
• 3.5 inch x 3.5 inch SEAPERCH Foundation Logo on the front
All Hoodies are made to order
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