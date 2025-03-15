Jane Lew Grizzlies
March 2025 Basket Raffle
Basket #1 Charcuterie
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket #2 Lottery
$5
groupTicketCaptionRaffle
Must be 18 years old to purchase/win
Must be 18 years old to purchase/win
seeMoreDetailsMobile
add
Basket #3 Italian
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket #4 Tea Time
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Bundle #5 Snacks and Salsa
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket #6 Coffee
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket # 7 All about her
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket #8 Boozy Basket
$5
Must be 21 to purchase/win
Must be 21 to purchase/win
seeMoreDetailsMobile
add
Basket # 9 Baseball
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basketball #10 Coffee
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket # 11 Beef Jerky
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket # 12 “Scent” sational
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket #13 Baseball
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
Basket #14 Campfire
$5
groupTicketCaptionRaffle
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout