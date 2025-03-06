eventClosed

March Madness Silent Auction🚀

Rukx Gear Business Bag - Gray item
Rukx Gear Business Bag - Gray
$20

American tactical has partnered with Rukx Gear to create the american tactical business bag! this over the shoulder, sling type messenger bag is perfect for the everyday businessman who needs to take his work on the road, but still wants security. A universal velcro holster is included to conceal most compact and full-size handguns.With multiple interior and exterior pockets, there is enough room to take your life on the road. Style: Shoulder Color: Smoke Gray Hardware: Zipper
Top Golf Package item
Top Golf Package
$200

12 Person Event 2 Reserved Bays 2 hours of Gameplay Food and Soft Drinks included
Ruger 75th Wooden Tray item
Ruger 75th Wooden Tray
$40

This unique 75th Anniversary Charcuterie Board is the perfect complement to any entertainment setting. This generous 10" x 23-¾" x ¾" cutting and serving board is handcrafted in the USA from Wisconsin cherry hardwood finished with a rich walnut stain. The board is accompanied by a beautiful 9" stainless-steel cheese knife with a Ruger medallion embedded in handle. It includes two matching stainless handles for easy carrying, a decorative groove to catch liquids and secure the knife, and non-skid foot pads to keep it secure on any surface. The Charcuterie Board also includes a limited-edition Ruger 75th anniversary challenge coin embedded in the wood that makes this product a family heirloom and collectible keepsake. Made in the USA by Universal Presentation Concepts
Bianchi Everyday Carry Belt - Black item
Bianchi Everyday Carry Belt - Black
$65

Designed for the everyday firearm carry but can be used for any purpose that requires attaching tools to the belt. Especially useful for IWB style carry, as the belt can be tightened and loosened in very small increments and on the fly, particularly convenient when putting the holster on, or taking it off, and avoiding the belt being respectively too tight or too loose. The backing of the leather belts is manufactured with high-density nylon of an advanced composite of ultra-fine polyester for extra stiffness and durability. In addition, our belts have a water-repellent liner to stop sweat from seeping and staining the surface of the belt. Now you can conceal in comfort, style, and convenience. Heavy-duty engineered leather, available in tan or black, durable for everyday carry of firearms Water repellent liner
Bianchi Everyday Carry Belt - Tan item
Bianchi Everyday Carry Belt - Tan
$65

Designed for the everyday firearm carry but can be used for any purpose that requires attaching tools to the belt. Especially useful for IWB style carry, as the belt can be tightened and loosened in very small increments and on the fly, particularly convenient when putting the holster on, or taking it off, and avoiding the belt being respectively too tight or too loose. The backing of the leather belts is manufactured with high-density nylon of an advanced composite of ultra-fine polyester for extra stiffness and durability. In addition, our belts have a water-repellent liner to stop sweat from seeping and staining the surface of the belt. Now you can conceal in comfort, style, and convenience. Heavy-duty engineered leather, available in tan or black, durable for everyday carry of firearms Water repellent liner
Safariland SL EDC NEXBELT Nylon item
Safariland SL EDC NEXBELT Nylon
$70

Schema SIG P365 Holster item
Schema SIG P365 Holster
$20

Ambidextrous, Fully Adjustable, Claw Compatible Tuckable IWB KYDEX Holster. We took our extremely popular Hand Molded IWB KYDEX Holster and improved upon it to create a true minimalist Tuckable IWB Holster that is fully adjustable for both LH & RH carry at any position along your belt line. Plus you can tuck in your shirt while carrying! First we trimmed away as much excess material as possible while still retaining our signature adjustable Posi-Click audible retention system as well as maintaining our legendary durability. Next we added symetrical mounting holes on both sides of the holster to allow the belt clip to be mounted on either side of the holster and at either a standard or deep conceal ride height while allowing the cant (carry angle) to be adjusted anywhere from -30 to +30 degrees. Our unique design makes our tuckable holster the slimmest IWB Holster on the market. The end result is the most versatile minimalist KYDEX Tuckable IWB holster ever made! Our Tuckable IWB KYDEX Holster is extremely lightweight and durable. it is the perfect holster for every day concealed carry. Our tuckable holsters are comfortable for daily use and very easy to hide whether your shirt is tucked in or out.
Safariland Duty Gear item
Safariland Duty Gear
$15

Species Glock 19/23 Holster item
Species Glock 19/23 Holster
$20

A new species of Boltaron holsters. A minimalist design offers a smaller package versus other IWB holsters. The enhanced material selection and design integration brings Safariland quality materials into this new species of IWB holsters. Dual functionality and tension adjustment allows users to personalize the holster fit, feel, and draw. Species is optic-compatible and will work with Romeo Zero, RMR CC, Shield RMS, Shield RMS-C, Swampfox Sentinal, Hex Wasp, Holosun 407K, Holosun 507K, J-point, Crimson Trace 1550, or similar optics.
Species Glock 43/43X Holster item
Species Glock 43/43X Holster
$20

Safariland Species Kydex (IWB) inside the waistband holster for Glock 43/ 43X. Suede lined to protect weapon finish. Two- point adjustable passive retention. Cant adjustable belt clip allows freedom of placement and draw. Red Dot Sight Compatible.
Schema Glock 43/43X Holster item
Schema Glock 43/43X Holster
$20

The Model 578 GLS™ Pro-Fit brings the unique GLS™ (Grip Lock System) and SafariSeven™ together in a holster designed to fit a wide variety of guns. The Pro-Fit™ is customizable and adjusts to securely fit over 225 firearms. The 578 also features the GLS™, an innovative technology that automatically secures the weapon when holstered and releases it upon application of the middle finger with a standard shooting grip for a more intuitive and safer release. The holster body is constructed with SafariSeven™, a lightweight, state-of-the-art nylon blend is completely non-abrasive to a gun’s finish, tolerant of extreme high and low temperatures, and easy to maintain. This holster includes an injection-molded paddle and an injection-molded belt loop that is adjustable for maximum comfort
Species P365 Holster item
Species P365 Holster
$20

Safariland Species Kydex (IWB) inside the waistband holster for Sig P365. Suede lined to protect weapon finish. Two- point adjustable passive retention. Cant adjustable belt clip allows freedom of placement and draw. Red Dot Sight Compatible. Features : * Safari Laminate thermal-molded construction for superior durability and longevity * Suede lined for improved firearm fit while improving handguns finish * Minimalist design reduces bulk in key areas for ideal IWB (inside-the-waistband) appendix style carry * Integrated and adjustable passive trigger guard retention allows for personalized feel during draw and reholstering * Adaptable tension device allows for tailored firearm tension and fit in holster * Fully cantabile and vertically adjustable mounting clip for wear comfort * Fits standard 1.5" (38 mm) belt widths,
Safariland 578 GLS Pro-fit Holster -Sub-Compact Fit item
Safariland 578 GLS Pro-fit Holster -Sub-Compact Fit
$30

he Safariland® 578 GLS™ Pro-Fit™ Holster is designed for concealed carry, with the Grip Lock System (GLS) that enables rapid draw. The Pro-Fit system uses an active retention system to secure the handgun, while enabling the user to adjust the holster to fit a variety of firearms. The Pro-Fit is constructed with SafariSeven™ polymer construction that doesn't need glass fill to be rigid, so it won't mar firearm finish. The Safariland 578 GLS Pro-Fit Holster includes two attachment systems, a paddle for a close to the body carry, and a belt loop that adjusts for cant allowing the holster to be worn cross draw.
Safariland 578 GLS Pro-Fit Holster -Compact Fit item
Safariland 578 GLS Pro-Fit Holster -Compact Fit
$20

Revolutionary holster will adapt to fit over 175 pistols. The Model 578 GLS™ Pro-Fit brings the unique Grip Lock System™ (GLS) technology and SafariSeven™ together in a holster engineered to fit a plethora of guns. The Pro-Fit™ is customizable and adapts to securely fit over 175 firearms. The 578 also features the GLS™, a groundbreaking technology that automatically secures the weapon when holstered and releases it upon application of the middle finger with a standard shooting grip for a more natural and safer release. The holster body is built with SafariSeven™, a lightweight, low-maintenance, high-tech nylon blend that is non-abrasive to a gun’s finish and forbearing of extreme temperatures. This holster includes an injection-molded paddle and an injection-molded belt loop that is flexible for supreme comfort and permits the holster to be worn cross draw.
Safariland 578 GLS Pro-Fit Holster -Standard Fit item
Safariland 578 GLS Pro-Fit Holster -Standard Fit
$20

Revolutionary holster will adapt to fit over 175 pistols. The Model 578 GLS™ Pro-Fit brings the unique Grip Lock System™ (GLS) technology and SafariSeven™ together in a holster engineered to fit a plethora of guns. The Pro-Fit™ is customizable and adapts to securely fit over 175 firearms. The 578 also features the GLS™, a groundbreaking technology that automatically secures the weapon when holstered and releases it upon application of the middle finger with a standard shooting grip for a more natural and safer release. The holster body is built with SafariSeven™, a lightweight, low-maintenance, high-tech nylon blend that is non-abrasive to a gun’s finish and forbearing of extreme temperatures. This holster includes an injection-molded paddle and an injection-molded belt loop that is flexible for supreme comfort and permits the holster to be worn cross draw.
Breakfast at Franks with Mark and Flint + 3 John Wayne Mugs item
Breakfast at Franks with Mark and Flint + 3 John Wayne Mugs
$40

Top 3 bidders will join Mark and Flint for breakfast Tuesday, April 8th 8am at Frank's - Prairieville
Maxwell's Wine Package item
Maxwell's Wine Package
$30

Cabernet Sauvignon - Napa, CA- A delicious blend of several vineyard lots that is a distinct expression of the Napa Valley. The aroma is dominated by ripe blackberry, plum and cherry, accented by notes of toasted oak, vanilla, and tobacco. The palate adds chocolate, cassis, herb and spice to the tasty mix. Chardonnay -This tantalizing Chardonnay begins with alluring aromas of lemon cream, orange blossom, Key lime and candied pineapple. On the palate, a lush, silky mouthfeel and energetic acidity frame lively orchard-fruit flavors of pear and white peach, with hints of brioche emerging on the long, focused finish.
Robert Mondavi Chardonnay item
Robert Mondavi Chardonnay
$40

Robert Mondavi's 2023 Chardonnay is golden straw in color and opens with aromas of key lime pie, honeysuckle, pineapple, crème brûlée, and vanilla bean. Rich and creamy flavors of baked apples, poached pears, pineapple, lime, baking spices, and toasty oak with a balanced acidity and finish. Enjoy our Chardonnay with roasted turkey and rosemary stuffing, chicken cordon bleu, stuffed Dover sole, and fettucine Alfredo.
Twist for Two Lantern item
Twist for Two Lantern
$25

With a simple twist, Police Security’s MORF® Lantern splits into two separate lanterns, giving you twice the illumination when you need it most. One to keep and one to share. You can also customize your lighting with ease, thanks to four versatile light modes that cater to any occasion, whether it's a cozy campfire, a night-time hike, or a tranquil evening under the stars. MORF® Lantern is your reliable companion for all of life's adventures. Elevate your surroundings with the built-in, easy-to-carry handle, providing you with a hands-free lighting solution. Hang it anywhere to create the perfect ambiance. Say goodbye to the hassle of constantly changing batteries. The bottom lantern, powered by 4 AA batteries, conveniently charges the top lantern when attached. This ensures that you always have a dependable source of light when you need it. No more interruptions to your adventures – just endless, sustainable illumination. Don't miss out on the revolution in portable lighting. Elevate your outdoor experiences, create unforgettable moments, and be prepared for any situation with the innovative MORF® Lantern.
Rechargeable Headlamp item
Rechargeable Headlamp
$10

700 LUMENS/65 M BEAM DISTANCE/21 HR MAX RUNTIME UNIQUE 3-IN-1 LIGHTING SYSTEM HEADLAMP + FLASHLIGHT + MAGNETIC LIGHT PERFECT FOR WORKING IN TIGHT SPACES IDEAL CAMPING AND OUTDOOR ACTIVITIES
Police Security Flashlight 2000 Lumens item
Police Security Flashlight 2000 Lumens
$20

2000 LUMENS/225 M BEAM DISTANCE/13H MAX RUNTIME Police Security’s Twin Power® flashlight is a groundbreaking, patented, ultra-bright 2000 lumen flashlight that redefines traditional Dual Power flashlights. Unlike Dual Power, which requires two separate battery cartridges, the Twin Power flashlight operates seamlessly with a SINGLE cartridge. The cartridge holds a built-in 21700 rechargeable battery for primary power, and 3AA alkaline batteries for backup. With this innovative design, you'll never face the dilemma of drained power. Simply toggle between alkaline and rechargeable battery sources with the touch of a button, ensuring uninterrupted illumination whenever you need it. Equipped with battery level indicators, this flashlight guarantees you'll never be left in the dark.
Falco Holster - 1 item
Falco Holster - 1
$20

This holster was designed to offer the best IWB carry. It is comfortable, providing for a fast gun draw and easy reholstering. Falco's CEO wears the leather version with a compact pistol on daily basis. Made of premium nylon in combination with black leather. The main body is made of the sturdy, shape-holding nylon where we reinforced the top of the holster with black leather. The design ensures the holster would remain open, enabling easier and quick reholstering. Not to mention the smooth gun draw. The holster also features integrated plastic sights rail for top sights protection. Our skilled craftsmen customize the holster for your specific handgun . Open top IWB holster for a wide variety of pistols and revolvers With steel IWB belt clip Made of premium nylon in combination with black leather Top of the holster with reinforced leather part to keep holster open even without a gun inside Sweat guard keeping gun separated from the body Integrated plastic sights rail
Falco Holster - Brown Leather item
Falco Holster - Brown Leather
$50

auctionV2.input.startingBid

Brown/Right Sig Sauer P365
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Black item
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Black
$15

Fits any magazine from a single stack 9mm to a .45 double stack while maintaining a low profile. Right or left handed (Ambidextrous). Ammo rounds can face to the front or rear. No screws or adjustments necessary. Ready to go out of the box. When you draw a magazine from the Universal Mag Carrier Gen 2 it decreases back to its thinnest profile, keeping out of the way when not in use.
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Green item
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Green
$15

Fits any magazine from a single stack 9mm to a .45 double stack while maintaining a low profile. Right or left handed (Ambidextrous). Ammo rounds can face to the front or rear. No screws or adjustments necessary. Ready to go out of the box. When you draw a magazine from the Universal Mag Carrier Gen 2 it decreases back to its thinnest profile, keeping out of the way when not in use.
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Black item
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Black
$15

Fits any magazine from a single stack 9mm to a .45 double stack while maintaining a low profile. Right or left handed (Ambidextrous). Ammo rounds can face to the front or rear. No screws or adjustments necessary. Ready to go out of the box. When you draw a magazine from the Universal Mag Carrier Gen 2 it decreases back to its thinnest profile, keeping out of the way when not in use.
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Green item
Pitbull Tactical Universal Mag Carrier - Green
$15

Fits any magazine from a single stack 9mm to a .45 double stack while maintaining a low profile. Right or left handed (Ambidextrous). Ammo rounds can face to the front or rear. No screws or adjustments necessary. Ready to go out of the box. When you draw a magazine from the Universal Mag Carrier Gen 2 it decreases back to its thinnest profile, keeping out of the way when not in use.
N8 Tactical Multiflex Holster - 1 item
N8 Tactical Multiflex Holster - 1
$45

The N8 Tactical MultiFlex IWB/OWB Compact Size Holster by CrossBreed Holsters is the epitome of versatility, innovation, and performance in the world of firearm holsters. Crafted with precision and designed to meet the diverse needs of today's firearm enthusiasts, this IWB/OWB combo holster is a game-changer in the industry. Whether you're a competitive shooter, or responsible gun owner looking for a versatile carry holster, the MultiFlex will exceed your expectations. Designed by firearm enthusiasts for firearm enthusiasts; this holster is the culmination of years of research and development. Where adaptability meets performance, and your safety and comfort always come first.
N8 Tactical Multiflex Holster - 1 item
N8 Tactical Multiflex Holster - 1
$45

The N8 Tactical MultiFlex IWB/OWB Compact Size Holster by CrossBreed Holsters is the epitome of versatility, innovation, and performance in the world of firearm holsters. Crafted with precision and designed to meet the diverse needs of today's firearm enthusiasts, this IWB/OWB combo holster is a game-changer in the industry. Whether you're a competitive shooter, or responsible gun owner looking for a versatile carry holster, the MultiFlex will exceed your expectations. Designed by firearm enthusiasts for firearm enthusiasts; this holster is the culmination of years of research and development. Where adaptability meets performance, and your safety and comfort always come first.
Sales Department - Mulligan Flex Week 1 item
Sales Department - Mulligan Flex Week 1
$10

Sales Department - Mulligan Flex Week 2 item
Sales Department - Mulligan Flex Week 2
$10

LSU Hogg Outfitters Sublimatable Speaker Tumbler item
LSU Hogg Outfitters Sublimatable Speaker Tumbler
$30

HOGG 20oz Sublimatable Wireless Speaker 2.0 Tumblers are the perfect canvas for crafters to design and customize one of a kind tumblers with a personal touch for their customer base or gifts for family and friends.
Olight Rechargeable Penlight with Charging Base item
Olight Rechargeable Penlight with Charging Base item
Olight Rechargeable Penlight with Charging Base
$40

Shot Steady Quick Attach Foregrip item
Shot Steady Quick Attach Foregrip item
Shot Steady Quick Attach Foregrip
$20

The Patented Shot steady simply wraps around your stock and steadies your rifle or shotgun for much more accuracy. Perfect for deer, duck, turkey, waterfowl, trap and skeet and much more. Useful for any hunter or recreational shooter. Additionally will benefit seniors, kids, physically-challenged, or anyone who needs more accuracy.
Tiger Claw item
Tiger Claw
$15

Your Kung Fu journey has only just begun... Designed for rifles featuring an M-LOK™ interface handguard, the Tiger Claw by DFCO is an angled indexor that complements the aesthetic of our Kung Fu Grip. Efficient body mechanics, consistent weapon manipulation, recoil management, and target transitions come easy when using the Tiger Claw.
Tiger Claw item
Tiger Claw
$15

Your Kung Fu journey has only just begun... Designed for rifles featuring an M-LOK™ interface handguard, the Tiger Claw by DFCO is an angled indexor that complements the aesthetic of our Kung Fu Grip. Efficient body mechanics, consistent weapon manipulation, recoil management, and target transitions come easy when using the Tiger Claw.
Zurich Classic - Best of Zurich Birdie Package - Thurs. 4/24 item
Zurich Classic - Best of Zurich Birdie Package - Thurs. 4/24
$100

Two Parking Passes included! This is 4 all-inclusive tickets gives you the flexibility to enjoy great food and great views of golf from all over the course. Your Best of the Zurich Classic ticket gives you access to multiple VIP hospitality venues including the Fidelity Bank Fairway Clubs on the 18th and 17th Fairways serving menu favorites from restaurants such as Acme Oyster House, Drago’s, Galatoire’s, Desi Vega’s Steakhouse, Meril, Jack Rose, SoLou, City Pork, Katie’s Restaurant and PJ’s Coffee
Zurich Classic - Best of Zurich Birdie Package - Friday 4/25 item
Zurich Classic - Best of Zurich Birdie Package - Friday 4/25
$100

Two Parking Passes included! This is 4 all-inclusive ticket gives you the flexibility to enjoy great food and great views of golf from all over the course. Your Best of the Zurich Classic ticket gives you access to multiple VIP hospitality venues including the Fidelity Bank Fairway Clubs on the 18th and 17th Fairways serving menu favorites from restaurants such as Acme Oyster House, Drago’s, Galatoire’s, Desi Vega’s Steakhouse, Meril, Jack Rose, SoLou, City Pork, Katie’s Restaurant and PJ’s Coffee
Zurich Classic - Best of Zurich Birdie Package - Sunday 4/27 item
Zurich Classic - Best of Zurich Birdie Package - Sunday 4/27
$100

Two Parking Passes included! This is 4 all-inclusive ticket gives you the flexibility to enjoy great food and great views of golf from all over the course. Your Best of the Zurich Classic ticket gives you access to multiple VIP hospitality venues including the Fidelity Bank Fairway Clubs on the 18th and 17th Fairways serving menu favorites from restaurants such as Acme Oyster House, Drago’s, Galatoire’s, Desi Vega’s Steakhouse, Meril, Jack Rose, SoLou, City Pork, Katie’s Restaurant and PJ’s Coffee
Lipsey's Engraved Putter with Leather Wrapped Handle item
Lipsey's Engraved Putter with Leather Wrapped Handle item
Lipsey's Engraved Putter with Leather Wrapped Handle
$100

Custom putter - color case finished, Engraved Lipsey's logo, Leather wrapped handle
Laurie's Parking Spot - June item
Laurie's Parking Spot - June
$40

Laurie's Parking Spot - July item
Laurie's Parking Spot - July
$40

1/2 Day of PTO in June & 1/2 Day of PTO in July - 1 item
1/2 Day of PTO in June & 1/2 Day of PTO in July - 1
$25

1/2 Day of PTO in June & 1/2 Day of PTO in July - 2 item
1/2 Day of PTO in June & 1/2 Day of PTO in July - 2
$25

1/2 Day of PTO in June & 1/2 Day of PTO in July - 3 item
1/2 Day of PTO in June & 1/2 Day of PTO in July - 3
$25

1/2 Day of PTO in June & 1/2 of PTO in July item
1/2 Day of PTO in June & 1/2 of PTO in July
$25

Kung Fu Grip item
Kung Fu Grip
$10

Contrary to popular belief, not everybody was Kung Fu fighting. But you're with DFCO, so we know you get down. Designed for AR15/M4 and AR10/SR25 platforms, the Kung Fu Grip has a reduced angle providing a natural fighting posture when firing from modern standing and prone positions. It improves comfort when installed on firearms with a shorter length of pull, but feels right at home on standard LOP platforms as well. The 12º angle brings the average person's hand, wrist, and forearm in line with one another, alleviating tension on the ulnar nerve and increasing freedom of movement of the hand and fingers compared to other grips. The enhanced finger groove allows for a repeatable purchase on the grip and further reduces hand fatigue by discouraging the shooter from white knuckle gripping.
Kung Fu Grip item
Kung Fu Grip
$10

Contrary to popular belief, not everybody was Kung Fu fighting. But you're with DFCO, so we know you get down. Designed for AR15/M4 and AR10/SR25 platforms, the Kung Fu Grip has a reduced angle providing a natural fighting posture when firing from modern standing and prone positions. It improves comfort when installed on firearms with a shorter length of pull, but feels right at home on standard LOP platforms as well. The 12º angle brings the average person's hand, wrist, and forearm in line with one another, alleviating tension on the ulnar nerve and increasing freedom of movement of the hand and fingers compared to other grips. The enhanced finger groove allows for a repeatable purchase on the grip and further reduces hand fatigue by discouraging the shooter from white knuckle gripping.
Universal Fit Holster - Small item
Universal Fit Holster - Small
$15

The Paradigm Universal Fit Holster for Medium/Large Framed Firearms is crafted with high strength, low weight, minimum bulk injection molded components; built to fit a variety of firearms; designed to be ambidextrous for as a left handed holster or a right handed holster; and paired with attachments for both IWB and OWB carry options.
Universal Fit Holster - Large item
Universal Fit Holster - Large
$15

The Paradigm Universal Fit Holster for Medium/Large Framed Firearms is crafted with high strength, low weight, minimum bulk injection molded components; built to fit a variety of firearms; designed to be ambidextrous for as a left handed holster or a right handed holster; and paired with attachments for both IWB and OWB carry options.
Jay Johnson Autographed Marucci Bat item
Jay Johnson Autographed Marucci Bat
$100

Marucci bat autographed by LSU's Baseball Head Coach, Jay Johnson.
HK VP9 9mm Bronze / Black 9mm 15rd item
HK VP9 9mm Bronze / Black 9mm 15rd
$400

The VP9 is Heckler & Koch’s latest, and most successful pistol design. We are pleased to announce that H&K VP 9 pistols will be shipped with the following upgrades: 17-round magazines will replace previous 15-round versions New sight configuration, which includes a high-visibility front sight and a “clean” black serrated rear Optional optics-ready cut with cap. Adapter plates are sold separately and are available from the HK web store Holosun SCS Super Green available for VP9 & VP9SK. Fits on any VP9 Optics Ready
2 Tickets to LSU vs. SELU Football Game @ LSU item
2 Tickets to LSU vs. SELU Football Game @ LSU
$100

September 20th, 2025 Seats located on the east side on the 20 yardline.
ATN 10x42 Laser Ballistic Laser Rangefinder item
ATN 10x42 Laser Ballistic Laser Rangefinder item
ATN 10x42 Laser Ballistic Laser Rangefinder
$200

Introducing the brand-new ATN 10x42 Laser Ballistics RANGEFINDING BINOCULAR with Bluetooth connectivity and featuring a cutting-edge ballistic calculator shooting solution App. This innovative binocular offers a comprehensive all-in-one solution for your ranging and binocular needs. Leveraging ATN’s extensive expertise in advanced electro optics and precision laser range finding technology with premium quality glass optics, the ATN 10x42 Laser Ballistics RANGEFINDING BINOCULAR stands as the ultimate answer for hunters and shooters alike. ATN’s exclusive Prosheild and Everlight anti-reflection lens coatings ensure exceptional light transmission from dawn till dusk, delivering vivid imagery and substantially reducing glare for impeccable clarity throughout the field of view. The high-contrast red OLED display guarantees legibility in all lighting conditions, while a simple press of the power button swiftly informs you of the precise distance for accurate shot placement. The Ballistic Information Exchange pairs seamlessly with ATN Smart scopes, offering instantaneous point-of-impact adjustments. For use with traditional scopes the free downloadable Laser Ballistic App, synchronizes with your smartphone or tablet, enabling prompt turret adjustments. This eliminates the complexities of interpreting intricate ballistic charts making adjustments effortless.
Springfield Armory Stacked Flag Bar Stool (2) item
Springfield Armory Stacked Flag Bar Stool (2)
$50

Stacked Flag Logo Bar Stool 360 Degree Swivel Chrome Frame Only Stacked Flag logo seat with red accent Weight-18 lbs Standard 30 inch Seat Height Size: 30H x 17W x 17D Assembly required
S&W® MODEL 1854 LEVER-ACTION RIFLE 44 MAGNUM item
S&W® MODEL 1854 LEVER-ACTION RIFLE 44 MAGNUM
$900

Smith & Wesson 1854 Stainless Lever Action Rifle - 44 Magnum - 19.25in - Introducing the Model 1854 by Smith & Wesson, a triumph of over 170 years of craftsmanship. This lever-action rifle seamlessly melds precision engineering and timeless design with modern features, including M-LOK slots and a Picatinny rail for optics. Experience the perfect blend of heritage and innovation - experience Smith & Wesson Smooth. 11/16-24 Threaded Barrel Accepts mounts compatible with Marlin 1894 hole patterns Black synthetic stock with textured grip panels M-LOK synthetic forend with textured grip panels Gold bead front sight XS Sights ghost ring rear sight 1:20in RH Twist 8-Groove Rifling Large loop operating lever Forged 416 SS Receiver 19.25in 410 SS Barrel
Taurus G2 item
Taurus G2
$100

A new standout in concealed carry performance. The Taurus G2c series was engineered specifically for everyday carry—and it delivers. With its streamlined, ergonomic design and rugged, compact polymer frame, you’ll find the G2 series strikes the perfect balance between comfort and confidence in any situation.
Frigidaire 16.6 Cu. Ft. Upright Freezer item
Frigidaire 16.6 Cu. Ft. Upright Freezer
$260

16.6 cu. ft. Upright Freezer with 3 Full-Width Shelves, Store-More Wire Door Bins, Frost Free Operation, Automatic Alerts, Pop-Out Key Lock and Bright Lighting: White
XL Dog Crate item
XL Dog Crate
$15

Leatherback Sea Turtle Giant item
Leatherback Sea Turtle Giant
$100

The Leatherback Sea Turtle Giant Turtle features an impressive 44 mm CARBONOX™ case and water resistance up to 100 meters. Its black dial with white numbers provides maximum readability during the day. At night, the proven Luminox Light Technology lighting system assumes this function. "Always Visible", self-powered, for up to 25 years.
Smith & Wesson M&P 15 Axe LE Rifle 5.56 NATO item
Smith & Wesson M&P 15 Axe LE Rifle 5.56 NATO
$800

Late Lunch and Drink with Blaine and David item
Late Lunch and Drink with Blaine and David
$40

World War II Museum Trip and Lunch with Mark and Jason item
World War II Museum Trip and Lunch with Mark and Jason
$40

Top 2 bidders will join Mark and Jason for Lunch and a Trip with the World War II Museum
2 Tickets to LSU vs. Tennesse Baseball Game + Parking Pass item
2 Tickets to LSU vs. Tennesse Baseball Game + Parking Pass
$100

April 27th Section 213 Row 5
Time Out For The Masters item
Time Out For The Masters
$100

Top 7 bids will win Time out for the Masters. food, beverages and setting to watch Augusta National on Thursday, April 10th 2:00pm-4:00pm
North American Arms Pug .22 Mag item
North American Arms Pug .22 Mag
$200

The North American Arms Pug is a compact and durable revolver from the Mini-Revolver Series, designed for discreet carry and reliable performance. Chambered in .22 Magnum, the Pug combines its small size with excellent functionality, making it a perfect choice for concealed carry or as a backup firearm.
Keystone Crickett CPR .22LR Bolt Action Rifle item
Keystone Crickett CPR .22LR Bolt Action Rifle
$200

Crickett CPR Complete Camo With Scope Package Blued Bolt Action Rifle - 22 Long Rifle - The Crickett Precision Rifle is the perfect scaled down version of the popular PRS designs. This manual-cocking, single shot bolt action 22LR will definitely make shooting fun again, one shot at a time. The CPR rifle has a precision stock design features an adjustable LOP (10.375in - 11.125in - 11.875in), adjustable cheek piece, and integrated Crickettinny rails on buttstock and forend. The Crickett Precision Rifle comes standard with an camo stock finish, 16.125in blued threaded bull barrel, Crickettinny rail, EZ Loader Feed ramp, and and Eye/Ear Protection. Camo Muzzle Brake Bipod, Scope And Sun Shade Included
Camp Chef DLX Pellet Grill/Smoker item
Camp Chef DLX Pellet Grill/Smoker
$400

GEN 3 WIFI CONTROLLER WIFI PID controller automatically maintains cooking temperature Camp Chef Connect App compatible 160 up to 500 temperature range for slow smoking to grilling (25,000 BTU) Ash Kickin' Cleanout system (patented) SMOKE NUMBER-Smart Smoke Technology with 10 smoke level settings
Ruger Bar Stools (2) item
Ruger Bar Stools (2)
$50

This black Ruger branded barstool features a chrome plated heavy gage tubular steel frame and stands approximately 30" tall with a full swivel seat. The 13.5" diameter heavy vinyl cushion has a wood base with foam fill and is 3.5" deep. Not intended for outdoor use.
Ruger 10/22 with Aftermarket Stock and Barrel, custom item
Ruger 10/22 with Aftermarket Stock and Barrel, custom
$300

Factory Ruger 10/22 receiver and Bolt Ruger BX Trigger $54.61 value Tapco 10/22 Stainless Fluted Bull Barrell $439.99 value Tapco 10/22 Stock $124.99 value Tapco 10/22 Scope Base $45.99 value
Ruger American® Rifle Generation II Ranch item
Ruger American® Rifle Generation II Ranch
$400

Shadow System Gun Package item
Shadow System Gun Package
$1,910

Shadow Systems XR920/CR920 9mm Acro Kit
Silver Item #1 item
Silver Item #1
$25

Silver Item #2 item
Silver Item #2
$30

Silver Item #3 item
Silver Item #3
$30

Silver Item #4 item
Silver Item #4
$15

Silver Item #5 item
Silver Item #5
$15

Silver Item #6 item
Silver Item #6
$10

Silver Item #7 item
Silver Item #7
$10

Silver Item #8 item
Silver Item #8
$25

Silver Item #9 item
Silver Item #9
$25

Silver Item #10 item
Silver Item #10
$25

Silver Item #11 item
Silver Item #11
$50

Silver Item #12 item
Silver Item #12
$15

Set of 8
Silver Item #13 item
Silver Item #13
$15

Silver Item #14 item
Silver Item #14
$20

Silver Item #15 item
Silver Item #15
$30

Silver Item #16 item
Silver Item #16
$20

Silver Item #17 item
Silver Item #17
$20

Package #1 item
Package #1
$50

Package #2 item
Package #2
$25

Package #3 item
Package #3
$75

Package #4 item
Package #4
$50

Package #5 item
Package #5
$25

Package #6 item
Package #6
$75

Package #7 item
Package #7
$60

Package #8 item
Package #8
$50

Package #9 item
Package #9
$25

Package #10 item
Package #10
$125

Coors Light Mini Fridge with Beer item
Coors Light Mini Fridge with Beer
$40

Bourbon Raffle from Mark's Personal Stash + Lipsey's Glasses item
Bourbon Raffle from Mark's Personal Stash + Lipsey's Glasses
$45

Beach Bundle Set item
Beach Bundle Set
$40

American Tactical Inc Omni Hybrid 223 Rem | 5.56 NATO item
American Tactical Inc Omni Hybrid 223 Rem | 5.56 NATO
$350

ATIGOMX556ML15 OMNI HYB NANO 5.56MM BK 15" ML 15" M-LOK RAIL 223 Rem | 5.56 NATO
Workout Package item
Workout Package
$100

60 inch Samsung TV item
60 inch Samsung TV
$200

Gently Used 60-inch TV No base for TV

