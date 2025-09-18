ELIZABETH SETON CENTER INC

Hosted by

ELIZABETH SETON CENTER INC

About this event

Marianna's Hoagie & Pizza Fundraiser 2025

14" Italian Hoagie item
14" Italian Hoagie
$10

Peppered Ham, Capicola Ham, Genoa Salami, Pepperoni Provolone Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's own Italian dressing.

14" Roast Beef Hoagie item
14" Roast Beef Hoagie
$10

Roast Beef, Provolone Cheese, Pickles, Horseradish Sauce, Marianna's Own Italian Dressing.

14" All American Hoagie item
14" All American Hoagie
$10

Cooked Salami, Ham, Bologna, American Cheese, Marianna's Own Italian Dressing

14" Smoked Ham & Cheddar Hoagie item
14" Smoked Ham & Cheddar Hoagie
$10

Smoked Ham, Cheddar Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's Own Sweet & Sassy Mayo

14" Ham & Swiss Hoagie item
14" Ham & Swiss Hoagie
$10

Virginia Baked Ham, Swiss Cheese, Pickles, Horseradish Sauce, Marianna's Own Italian Dressing.

14" Turkey Hoagie item
14" Turkey Hoagie
$10

Roasted Turkey Breast, Provolone Cheese, Pickles, Mayonnaise, Marianna's Own Italian Dressing

14" Sweet Lebanon Bologna Hoagie item
14" Sweet Lebanon Bologna Hoagie
$10

Seltzer's Double Smoked Sweek Lebanon Bologna, American Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's Own Sweet & Sassy Mayo.

14" Traditional Hoagie item
14" Traditional Hoagie
$10

Imported Ham, Genoa Salami, Provolone Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's Own Italian Dressing

14" Ham Club Hoagie item
14" Ham Club Hoagie
$10

Cooked Sliced Bacon, Imported Ham, Virginia Baked Ham, American Cheese, Pickles, Marianna's Own Sweet & Sassy Mayo.

14" Three Cheese Hoagie item
14" Three Cheese Hoagie
$10

Provolone, American, and Swiss Cheese, Mild Pepper Rings, Pickles, Marianna's Own Italian Dressing.

12" Pepperoni Pizza item
12" Pepperoni Pizza
$10
12" Cheese Pizza item
12" Cheese Pizza
$10
12" White Pizza item
12" White Pizza
$10
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!