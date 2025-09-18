Marianna's Hoagie & Pizza Fundraiser 2025

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About this event
Peppered Ham, Capicola Ham, Genoa Salami, Pepperoni Provolone Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's own Italian dressing.
Roast Beef, Provolone Cheese, Pickles, Horseradish Sauce, Marianna's Own Italian Dressing.
Cooked Salami, Ham, Bologna, American Cheese, Marianna's Own Italian Dressing
Smoked Ham, Cheddar Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's Own Sweet & Sassy Mayo
Virginia Baked Ham, Swiss Cheese, Pickles, Horseradish Sauce, Marianna's Own Italian Dressing.
Roasted Turkey Breast, Provolone Cheese, Pickles, Mayonnaise, Marianna's Own Italian Dressing
Seltzer's Double Smoked Sweek Lebanon Bologna, American Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's Own Sweet & Sassy Mayo.
Imported Ham, Genoa Salami, Provolone Cheese, Mild Pepper Rings, Marianna's Own Italian Dressing
Cooked Sliced Bacon, Imported Ham, Virginia Baked Ham, American Cheese, Pickles, Marianna's Own Sweet & Sassy Mayo.
Provolone, American, and Swiss Cheese, Mild Pepper Rings, Pickles, Marianna's Own Italian Dressing.
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