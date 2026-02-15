Membership for Marine Corps League #1238

About the memberships
Renews yearly on: July 1
Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for non Marines or Navy FMF Corspman to support our cause.
No expiration
After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for non Marines or Navy FMF Corspman to support our cause age 35 and under.
No expiration
After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 36 to 50.
No expiration
After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 51-64.
No expiration
After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 65-84.
No expiration
After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 85 and over.
