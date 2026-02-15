Marine Corps League

About the memberships

Membership for Marine Corps League #1238

Membership
$42

Renews yearly on: July 1

Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for non Marines or Navy FMF Corspman to support our cause.

Life Member 35 and under
$1,000

No expiration

After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for non Marines or Navy FMF Corspman to support our cause age 35 and under.

Life Member 36-50
$800

No expiration

After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 36 to 50.

Life Member 51-64
$600

No expiration

After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 51-64.

Life Member 65-84
$400

No expiration

After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 65-84.

Life Member 85 and over
$100

No expiration

After one year of service you may submit for a Life Membership for US Marine or Navy FMF Corpman veteran or Associate Membership for Patriots who support our cause age 85 and over.

