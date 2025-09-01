Marine Corps League Memberships

Annual Membership
$40

Regular and Associate membership.

Life Member (35 years of age and lower)
$1,000

Regular and Associate membership.

Life Member (36-50 years of age)
$800

Regular and Associate membership.

Life Member (51-64 years of age)
$600

Regular and Associate membership.

Life Member (65-84 years of age)
$400

Regular and Associate membership.

Life Member (85 years of age and higher)
$100

Regular and Associate membership.

