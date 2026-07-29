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About this event
🇵🇪✨ FIESTA DEL PEROL – MARINERA 2026 ✨🇵🇪
👑 Tradición, elegancia y orgullo peruano en Austin, Texas
El Club Libertad de Trujillo – Filial Austin, Texas te invita a vivir una de las celebraciones más esperadas de nuestro calendario: la tradicional Fiesta del Perol 2026.
Este sábado 15 de agosto, acompáñanos en una tarde inolvidable donde la marinera, la música, la tradición y la alegría peruana serán protagonistas. ❤️🤍❤️
✨ Una celebración preparada para disfrutar de principio a fin:
👑 Coronación de nuestras Reinas 2026, S.M. Noemí I y S.M. Dahara I
💐 Entrega de reinado y homenaje a nuestras reinas salientes
🏆 Presentación especial de Campeones Mundiales de Marinera llegados desde el Perú
💃 Bailes de exhibición de nuestras reinas invitadas
🎶 Música en vivo para celebrar y bailar
🇵🇪 Una espectacular Hora Loca Peruana
🍽️ Exquisito almuerzo peruano
🎁 Sorpresas, alegría y mucho más
📅 Sábado 15 de agosto de 2026
📍 Hilton Austin Airport – Austin, Texas
🕒 3:00 PM
🎟️ Adultos: $125
🎟️ Niños: $75
✨ Reúne a tu familia y amigos, reserva tu mesa y sé parte de una tarde creada para celebrar nuestras raíces y mantener viva una de las tradiciones más hermosas del Perú.
🇵🇪 La tradición llega a Austin.
💃 La marinera nos reúne.
👑 Y el Perol nos invita a celebrar juntos.
📞 Reservaciones: (737) 336-0958
AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸
🇵🇪✨ FIESTA DEL PEROL – MARINERA 2026 ✨🇵🇪
👑 Tradición, elegancia y orgullo peruano en Austin, Texas
El Club Libertad de Trujillo – Filial Austin, Texas te invita a vivir una de las celebraciones más esperadas de nuestro calendario: la tradicional Fiesta del Perol 2026.
Este sábado 15 de agosto, acompáñanos en una tarde inolvidable donde la marinera, la música, la tradición y la alegría peruana serán protagonistas. ❤️🤍❤️
✨ Una celebración preparada para disfrutar de principio a fin:
👑 Coronación de nuestras Reinas 2026, S.M. Noemí I y S.M. Dahara I
💐 Entrega de reinado y homenaje a nuestras reinas salientes
🏆 Presentación especial de Campeones Mundiales de Marinera llegados desde el Perú
💃 Bailes de exhibición de nuestras reinas invitadas
🎶 Música en vivo para celebrar y bailar
🇵🇪 Una espectacular Hora Loca Peruana
🍽️ Exquisito almuerzo peruano
🎁 Sorpresas, alegría y mucho más
📅 Sábado 15 de agosto de 2026
📍 Hilton Austin Airport – Austin, Texas
🕒 3:00 PM
🎟️ Adultos: $125
🎟️ Niños: $75
✨ Reúne a tu familia y amigos, reserva tu mesa y sé parte de una tarde creada para celebrar nuestras raíces y mantener viva una de las tradiciones más hermosas del Perú.
🇵🇪 La tradición llega a Austin.
💃 La marinera nos reúne.
👑 Y el Perol nos invita a celebrar juntos.
📞 Reservaciones: (737) 336-0958
AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸
📅 Domingo 16 de agosto de 2026
⏰ Desde las 11:30 AM
📍 Pan American Recreation Center – Austin, Texas
💃🕺 Vive la emoción de la competencia y disfruta del talento, elegancia y tradición de nuestra Marinera Norteña, con concursantes de diferentes categorías y academias.
🌟 ¡Y habrá mucho más para disfrutar durante todo el día!
🏆 Competencia de Marinera Norteña en diferentes categorías
🇵🇪 Presentación especial de Campeones Mundiales 2026 llegados desde el Perú
👑 Nuestras Reinas 2026 y reinas invitadas
✨ Premiación al Mejor Traje Típico y la Mejor Barra
🍽️🇵🇪 ¡LOS SABORES DEL PERÚ TAMBIÉN ESTARÁN PRESENTES!
Nuestros asistentes podrán disfrutar de comida peruana y encontrar productos peruanos durante el evento, para vivir y saborear un pedacito de nuestro querido Perú en Austin.
🛍️ Artesanías y emprendimientos
🎶 Música, cultura, tradición y un ambiente para disfrutar en familia.
🎟️ Entrada Gratis (Donación Sugerida)
Adultos: $20
Niños hasta 8 años: $10
❤️🤍❤️ Ven con tu familia y amigos. Disfruta de la Marinera, apoya a tus favoritos, saborea nuestra gastronomía y celebremos juntos el orgullo de nuestras raíces.
📞 Información: (737) 336-0958
🇵🇪 VI Concurso Selectivo Mundial de Marinera 2026
✨ AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸
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