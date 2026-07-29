🇵🇪✨ FIESTA DEL PEROL – MARINERA 2026 ✨🇵🇪

👑 Tradición, elegancia y orgullo peruano en Austin, Texas





El Club Libertad de Trujillo – Filial Austin, Texas te invita a vivir una de las celebraciones más esperadas de nuestro calendario: la tradicional Fiesta del Perol 2026.





Este sábado 15 de agosto, acompáñanos en una tarde inolvidable donde la marinera, la música, la tradición y la alegría peruana serán protagonistas. ❤️🤍❤️





✨ Una celebración preparada para disfrutar de principio a fin:





👑 Coronación de nuestras Reinas 2026, S.M. Noemí I y S.M. Dahara I

💐 Entrega de reinado y homenaje a nuestras reinas salientes

🏆 Presentación especial de Campeones Mundiales de Marinera llegados desde el Perú

💃 Bailes de exhibición de nuestras reinas invitadas

🎶 Música en vivo para celebrar y bailar

🇵🇪 Una espectacular Hora Loca Peruana

🍽️ Exquisito almuerzo peruano

🎁 Sorpresas, alegría y mucho más





📅 Sábado 15 de agosto de 2026

📍 Hilton Austin Airport – Austin, Texas

🕒 3:00 PM





🎟️ Adultos: $125

🎟️ Niños: $75





✨ Reúne a tu familia y amigos, reserva tu mesa y sé parte de una tarde creada para celebrar nuestras raíces y mantener viva una de las tradiciones más hermosas del Perú.





🇵🇪 La tradición llega a Austin.

💃 La marinera nos reúne.

👑 Y el Perol nos invita a celebrar juntos.





📞 Reservaciones: (737) 336-0958





AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸