In the foreground, dancers in traditional Peruvian attire perform, while the background features a poster announcing a "Fiesta del Peru" and "6th Marinera World Qualifying Competition."
Marinera 2026

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Marinera 2026

About this event

Marinera 2026

9515 Hotel Dr

Austin, TX 78719, USA

Fiesta del Perol Sábado 15 de Agosto 2026 Adultos
$125

🇵🇪✨ FIESTA DEL PEROL – MARINERA 2026 ✨🇵🇪

👑 Tradición, elegancia y orgullo peruano en Austin, Texas


El Club Libertad de Trujillo – Filial Austin, Texas te invita a vivir una de las celebraciones más esperadas de nuestro calendario: la tradicional Fiesta del Perol 2026.


Este sábado 15 de agosto, acompáñanos en una tarde inolvidable donde la marinera, la música, la tradición y la alegría peruana serán protagonistas. ❤️🤍❤️


✨ Una celebración preparada para disfrutar de principio a fin:


👑 Coronación de nuestras Reinas 2026, S.M. Noemí I y S.M. Dahara I

💐 Entrega de reinado y homenaje a nuestras reinas salientes

🏆 Presentación especial de Campeones Mundiales de Marinera llegados desde el Perú

💃 Bailes de exhibición de nuestras reinas invitadas

🎶 Música en vivo para celebrar y bailar

🇵🇪 Una espectacular Hora Loca Peruana

🍽️ Exquisito almuerzo peruano

🎁 Sorpresas, alegría y mucho más


📅 Sábado 15 de agosto de 2026

📍 Hilton Austin Airport – Austin, Texas

🕒 3:00 PM


🎟️ Adultos: $125

🎟️ Niños: $75


✨ Reúne a tu familia y amigos, reserva tu mesa y sé parte de una tarde creada para celebrar nuestras raíces y mantener viva una de las tradiciones más hermosas del Perú.


🇵🇪 La tradición llega a Austin.

💃 La marinera nos reúne.

👑 Y el Perol nos invita a celebrar juntos.


📞 Reservaciones: (737) 336-0958


AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸

Fiesta del Perol Sábado 15 de Agosto 2026 Niños
$75

🇵🇪✨ FIESTA DEL PEROL – MARINERA 2026 ✨🇵🇪

👑 Tradición, elegancia y orgullo peruano en Austin, Texas


El Club Libertad de Trujillo – Filial Austin, Texas te invita a vivir una de las celebraciones más esperadas de nuestro calendario: la tradicional Fiesta del Perol 2026.


Este sábado 15 de agosto, acompáñanos en una tarde inolvidable donde la marinera, la música, la tradición y la alegría peruana serán protagonistas. ❤️🤍❤️


✨ Una celebración preparada para disfrutar de principio a fin:


👑 Coronación de nuestras Reinas 2026, S.M. Noemí I y S.M. Dahara I

💐 Entrega de reinado y homenaje a nuestras reinas salientes

🏆 Presentación especial de Campeones Mundiales de Marinera llegados desde el Perú

💃 Bailes de exhibición de nuestras reinas invitadas

🎶 Música en vivo para celebrar y bailar

🇵🇪 Una espectacular Hora Loca Peruana

🍽️ Exquisito almuerzo peruano

🎁 Sorpresas, alegría y mucho más


📅 Sábado 15 de agosto de 2026

📍 Hilton Austin Airport – Austin, Texas

🕒 3:00 PM


🎟️ Adultos: $125

🎟️ Niños: $75


✨ Reúne a tu familia y amigos, reserva tu mesa y sé parte de una tarde creada para celebrar nuestras raíces y mantener viva una de las tradiciones más hermosas del Perú.


🇵🇪 La tradición llega a Austin.

💃 La marinera nos reúne.

👑 Y el Perol nos invita a celebrar juntos.


📞 Reservaciones: (737) 336-0958


AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸

VI Concurso Mundial Filial Austin Domingo 16 de Agosto 2026
Free

📅 Domingo 16 de agosto de 2026

⏰ Desde las 11:30 AM

📍 Pan American Recreation Center – Austin, Texas


💃🕺 Vive la emoción de la competencia y disfruta del talento, elegancia y tradición de nuestra Marinera Norteña, con concursantes de diferentes categorías y academias.


🌟 ¡Y habrá mucho más para disfrutar durante todo el día!


🏆 Competencia de Marinera Norteña en diferentes categorías

🇵🇪 Presentación especial de Campeones Mundiales 2026 llegados desde el Perú

👑 Nuestras Reinas 2026 y reinas invitadas

✨ Premiación al Mejor Traje Típico y la Mejor Barra


🍽️🇵🇪 ¡LOS SABORES DEL PERÚ TAMBIÉN ESTARÁN PRESENTES!

Nuestros asistentes podrán disfrutar de comida peruana y encontrar productos peruanos durante el evento, para vivir y saborear un pedacito de nuestro querido Perú en Austin.


🛍️ Artesanías y emprendimientos

🎶 Música, cultura, tradición y un ambiente para disfrutar en familia.


🎟️ Entrada Gratis (Donación Sugerida)

Adultos: $20

Niños hasta 8 años: $10


❤️🤍❤️ Ven con tu familia y amigos. Disfruta de la Marinera, apoya a tus favoritos, saborea nuestra gastronomía y celebremos juntos el orgullo de nuestras raíces.


📞 Información: (737) 336-0958


🇵🇪 VI Concurso Selectivo Mundial de Marinera 2026

✨ AUSTIN… DONDE LA MARINERA NOS UNE. 🇵🇪❤️🇺🇸

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