HAPI Trails - Horse Adoption Program Inc

Hosted by

HAPI Trails - Horse Adoption Program Inc

About this event

Mark Langley Individual Lessons 2026

308 Teton Saddleback Vista Dr

Driggs, ID 83422, USA

06/16/2026 11:30 AM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/16/2026 1:50 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/16/2026 3:00 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/16/2026 5:20 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/17/2026 10:20 AM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/17/2026 11:30 AM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/17/2026 1:50 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/17/2026 3:00 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/17/2026 4:10 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)
06/17/2026 5:20 PM
$140

10 left!

Limited to one registration per participant to ensure accurate enrollment.

  • Lesson times are based on when you signed up
  • Everyone must be there 30 minutes before their time
  • Please bring normal riding gear and apparel, + a helmet (helmets are required to be worn when riding)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!