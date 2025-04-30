Market Day Pizza Fundraiser

Whole Pepperoni Pizza item
Whole Pepperoni Pizza
$12
Order a whole 18" pepperoni pizza
Pepperoni Slice item
Pepperoni Slice
$2.25
Order as many slices as you would like. Slices are 1/6th of an 18" pizza
Whole Cheese Pizza item
Whole Cheese Pizza
$12
Order a whole 18" cheese pizza
Cheese Slice item
Cheese Slice
$2.25
Order as many slices as you would like. Slices are 1/6th of an 18" pizza
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing