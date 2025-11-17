Massachusetts Ghostbuster's Memberships

MAGB Official Member Level
$100

Renews yearly on: March 31

MAGB Official Member Level includes:

  • Access to the exclusive MAGB Members Discord channel to network with other MAGB members
  • Event passes for you and family/friends (subject to availability). Members are required to volunteer at our booth for a minimum amount of time during events.
  • Official Massachusetts Ghostbusters Member Patch for uniform
  • Various swag when available
  • Access to Member Only meet-ups, build days, and events
  • Access to all major events (Fan Expo Boston, Rhode Island Comic Con, etc.)


MAGB Recruit Member Level (Joining Jan. 1 - Mar. 31)
$100

No expiration

MAGB Recruit Member Level (Joining Jan. 1 - Mar. 31) includes:

  • Access to the exclusive MAGB Members Discord channel to network with other MAGB members
  • Event passes for you and family/friends (subject to availability). Members are required to volunteer at our booth for a minimum amount of time during events.
  • Official Massachusetts Ghostbusters Member Patch for uniform after attending 2 events in official capacity
  • Various swag when available
  • Access to Member Only meet-ups, build days, and events
  • Access to all major events (Fan Expo Boston, Rhode Island Comic Con, etc.)
MAGB Recruit Member Level (Joining Apri. 1 - Jun. 30)
$75

No expiration

MAGB Recruit Member Level (Joining Apr. 1 - Jun. 30) includes:

  • Access to the exclusive MAGB Members Discord channel to network with other MAGB members
  • Event passes for you and family/friends (subject to availability). Members are required to volunteer at our booth for a minimum amount of time during events.
  • Official Massachusetts Ghostbusters Member Patch for uniform after attending 2 events in official capacity
  • Various swag when available
  • Access to Member Only meet-ups, build days, and events
  • Access to limited major events (Rhode Island Comic Con, etc.)
MAGB Recruit Member Level (Joining Jul. 1 - Sep. 31)
$50

No expiration

MAGB Recruit Member Level (Joining Jul. 1 - Sep. 31) includes:

  • Access to the exclusive MAGB Members Discord channel to network with other MAGB members
  • Event passes for you and family/friends (subject to availability). Members are required to volunteer at our booth for a minimum amount of time during events.
  • Official Massachusetts Ghostbusters Member Patch for uniform after attending 2 events in official capacity
  • Various swag when available
  • Access to Member Only meet-ups, build days, and events
  • Access to limited major events (Rhode Island Comic Con, etc.)
MAGB Recruit Member Level (Joining Oct. 1 - Dec. 31)
$25

No expiration

MAGB Recruit Member Level (Joining Oct. 1 - Dec. 31) includes:

  • Access to the exclusive MAGB Members Discord channel to network with other MAGB members
  • Event passes for you and family/friends (subject to availability). Members are required to volunteer at our booth for a minimum amount of time during events.
  • Official Massachusetts Ghostbusters Member Patch for uniform after attending 2 events in official capacity
  • Various swag when available
  • Access to Member Only meet-ups, build days, and events
  • Access to limited major events
Official Friend of MAGB
$50

Valid for one year

Official Friend of MAGB includes:

  • Massachusetts Ghostbusters Collector Patch
  • Various swag when available
  • Notifications of Official Events MAGB will be attending
