Massachusetts Ghostbuster's Memberships

Renews yearly on: March 31
MAGB Official Member Level includes:
No expiration
MAGB Recruit Member Level (Joining Jan. 1 - Mar. 31) includes:
No expiration
MAGB Recruit Member Level (Joining Apr. 1 - Jun. 30) includes:
No expiration
MAGB Recruit Member Level (Joining Jul. 1 - Sep. 31) includes:
No expiration
MAGB Recruit Member Level (Joining Oct. 1 - Dec. 31) includes:
Valid for one year
Official Friend of MAGB includes:
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!