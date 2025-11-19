Conexiones De Poder Familias

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Jueves Julio 16, 2026
7PM - 9pm
Viernes Julio 17, 2026
10AM-12PM
Viernes Julio 17, 2026
7PM - 9PM
Sabado Julio 18, 2026
10AM -12PM
(Viernes Julio 17, 2026 2PM)
🎶 ¡Anunciamos nuestra primera Masterclass!
Tema: Creando el Fluir en el Servicio y Cómo Incorporar tu Instrumento en la Iglesia.
🗣️ Clases en inglés y español
💵 Costo: $20 por persona
🥤 Incluye refrigerio
Será un tiempo poderoso para músicos y adoradores que desean crecer.
¡Te esperamos! 🙌
(Viernes Julio 17, 2026 2PM)
Cómo ministrar a diversas comunidades
Esta sesión ha sido diseñada para brindar principios prácticos y herramientas esenciales para ministrar eficazmente en contextos comunitarios diversos, incluyendo situaciones de crisis, apoyo emocional y acompañamiento espiritual.
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