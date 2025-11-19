Conexiones De Poder

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Conexiones De Poder Familias

3441 W Montague Ave

North Charleston, SC 29418, USA

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Conexiones De Poder Familias
Free

Jueves Julio 16, 2026

7PM - 9pm


Viernes Julio 17, 2026

10AM-12PM


Viernes Julio 17, 2026

7PM - 9PM


Sabado Julio 18, 2026

10AM -12PM







Music Master Class
$20

(Viernes Julio 17, 2026 2PM)


🎶 ¡Anunciamos nuestra primera Masterclass!

Tema: Creando el Fluir en el Servicio y Cómo Incorporar tu Instrumento en la Iglesia.


🗣️ Clases en inglés y español

💵 Costo: $20 por persona

🥤 Incluye refrigerio


Será un tiempo poderoso para músicos y adoradores que desean crecer.


¡Te esperamos! 🙌

Community Chaplain / Capellania Comunitaria
$20

(Viernes Julio 17, 2026 2PM)


Cómo ministrar a diversas comunidades

Esta sesión ha sido diseñada para brindar principios prácticos y herramientas esenciales para ministrar eficazmente en contextos comunitarios diversos, incluyendo situaciones de crisis, apoyo emocional y acompañamiento espiritual.

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