Conexiones De Poder Familias

(Viernes Julio 17, 2026 2PM)





🎶 ¡Anunciamos nuestra primera Masterclass!

Tema: Creando el Fluir en el Servicio y Cómo Incorporar tu Instrumento en la Iglesia.





🗣️ Clases en inglés y español

💵 Costo: $20 por persona

🥤 Incluye refrigerio





Será un tiempo poderoso para músicos y adoradores que desean crecer.





¡Te esperamos! 🙌