Ballet Concierto De Puerto Rico Inc

Ballet Concierto De Puerto Rico Inc

Master Class - Daniil Simkin

Centro de Bellas Artes de Santurce

Observar Clase
$10
PARTICIPACION DE CLASE ESTA SOLD OUT SOLO OBSERVAR Podrás observar la clase que impartirá el reconocido Daniil Simkin a los participantes del master class desde la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
