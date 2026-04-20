2026 Matty O Open

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4 golfers, lunch, dinner, on-course contests
1 golfer, lunch, dinner, on-course contests
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sponsor 125 students, logo placement at dinner and recognition across social media
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