Matty O Open

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Matty O Open

About this event

2026 Matty O Open

13095 Rockhaven Rd

Chesterland, OH 44026, USA

Foursome
$700

4 golfers, lunch, dinner, on-course contests

Single
$175

1 golfer, lunch, dinner, on-course contests

Event Sponsor
$5,000

includes 4 golfers, lunch, dinner, on-course contests, sponsor 250 students, prominent logo placements and recognition across social media

Dinner Sponsor
$2,500

sponsor 125 students, logo placement at dinner and recognition across social media

Lunch Sponsor
$2,000

sponsor 100 students, logo placement at lunch, recognition across social media

Cart Sponsor
$2,000

sponsor 100 students, logo placement in program, recognition across social media

Drink Sponsor
$2,000

sponsor 100 students, logo placement in program, recognition across social media

Long Drive Sponsor
$1,000

logo placement at long drive hole and recognition across social media

Closest to the Pin Sponsor
$1,000

logo placement at closest to the pin hole and recognition across social media

Hole Sponsor
$400

logo placement at sponsored hole and recognition across social media

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