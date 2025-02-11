Indiana American Turkish Assoc Together Universal Responsible
May 19th - Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day - Location: Morse Park& Beach, Shelter B
19777 Morse Park Ln
Noblesville, IN 46060, USA
IN-ATATURK member admission
free
This exciting event is free for all members—just bring your membership ID!
Non-member Single Admission
$5
Non-members are welcome too; tickets can be purchased for $5 per single admission.
Non-member Couple Admission
$10
Non-members are welcome too; tickets can be purchased for $10 per couple admission.
Non-member Family Admission
$15
Non-members are welcome too; tickets can be purchased for $15 per family admission.
