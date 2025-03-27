CDT Parent Associations
May 2025 BDT Payment
Tinys Payment
$125
Spirit Hair Bow: $15 Music Cutting Fee: $25 Insurance/Admin/Website: $30 Accounting/Bank Fees: $25 Team Building Fund: $30
Minis Payment
$155
Spirit Dress: $20 Spirit Hair Bow: $15 Music Cutting Fee: $15 Insurance/Admin/Website: $30 Accounting/Bank Fees: $30 Ballet: $35 Team Building Fund: $10
Creekettes Payment
$155
Spirit Dress: $20 Spirit Hair Bow: $15 Music Cutting Fee: $15 Insurance/Admin/Website: $30 Accounting/Bank Fees: $30 Ballet: $35 Team Building Fund: $10
Juniorettes Payment
$155
Spirit Dress: $20 Spirit Hair Bow: $15 Music Cutting Fee: $15 Insurance/Admin/Website: $30 Accounting/Bank Fees: $30 Ballet: $35 Team Building Fund: $10
Car Decal
$15
Optional purchase.
BDT Yard Sign
$7
Optional purchase.
UDA Camp - Juniorettes Only
$230
This is MANDATORY, unless you have spoken to Coach Bri.
