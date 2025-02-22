eventClosed

MBHS Crab Feed Silent Auction Items 1-40

1001 Kennedy Way, Morro Bay, CA 93442, USA

S1 Charcuterie item
S1 Charcuterie
$45

Alle-Pia Fine Cured Meats, with cheeses, spreads & salami Presented By: Alle-Pia Fine Cured Meats Valued @ $113
S2 Ale House item
S2 Ale House
$40

Ale House Branded XL crewneck sweatshirt & $40 Gift Certificate Presented By: Ye Olde Ale House Valued @ $100
S3 Baseball Memorabilia item
S3 Baseball Memorabilia
$25

John Montefusco Card & Ball Signed, Chuck Knoblauch baseball AL Rookie of the year Ball, 2012 Legends game baseball “Oil Can” Boyd & “Blue Moon” Odom Signed Ball Presented By: MBHS Alumni Valued @ Priceless!
S4 Pet Care item
S4 Pet Care
$95

$100 Gift Certificate for Services or Products to Bear Valley Animal Clinic Bag of goodies including pet food, treats, toys, & a $25 gift card Presented By: Bear Valley Animal Clinic & The Pet House Valued @ $225
S5 Ride With Best Ever item
S5 Ride With Best Ever
$50

Best Ever Saddle Pad brand DrawString Bag, 2 hats, Large dry fit long sleeve hooded T, XL Button down shirt, Stainless Steel Tumbler x2, 2 air fresheners, & 4 Mr. Pickles Free Sandwich cards. Presented By: Best Ever Saddle Pads & Mr. Pickles Valued @ $150
S6 Blues Baseball item
S6 Blues Baseball
$150

2 Season Passes to Blues Baseball for 2025 Season Presented By: San Luis Obispo Blues Baseball Valued @ $378
S7 Nostalgic Pedal Tractor item
S7 Nostalgic Pedal Tractor
$95

Pedal tractor with a front loader Presented By: Cal Coast Machinery Valued @ $250
S8 Cal Coast Gear item
S8 Cal Coast Gear
$30

Cal Coast Machinery Merch 2 beanies, 1 hat, John Deer Tumbler Presented By: Cal Coast Machinery Valued @ $90
S9 Cattaneo Bros Jerky item
S9 Cattaneo Bros Jerky
$50

Metal Pail with 8oz Original Classic Cut Beef Jerky 8oz Black Pepper Classic Cut Beef Jerky 7oz Original Extra-Thin Cut Beef Jerky 7oz Black Pepper Extra Thin Cut Beef Jerky 8oz Original Premium Hand cut Beef Jerky 8oz Mesquite Premium Hand cut Beef Jerky packed in a Cattaneo Bros. Big Bucket Presented By: Cattaneo Bros Jerky Valued @ $169
S10 Shake your Maracas! item
S10 Shake your Maracas!
$20

$25 Gift Certificate to Central Coast Music & Lyrics and Melodies Draw String Bag with assorted music makers Presented By: Central Coast Music & Lyrics and Melodies Valued @ $50
S11 Ski Your Heart Out item
S11 Ski Your Heart Out
$55

2 all day lift passes for the '25 or '26 season to China Peak **Thursday - Monday NON Holidays only Presented By: China Peak Valued @ $110
S12 Learn To Play item
S12 Learn To Play
$95

Package with guitar, & 2 60-minute lessons and Chord Connectors Presented By: Wade Nelson Valued @ $260
S13 Morro Bay Handmade Beanie & Custom Fabric item
S13 Morro Bay Handmade Beanie & Custom Fabric
$35

Custom Morro Bay “Pirates” Beanie handmade from local artist with locally sourced yarn & a DIY kit to make your own & 5” Coastal Waterways Charms material Quick kit half-yard pieces: with assorted Morro Bay fabric from the Cotton Ball Presented By: The Cotton Ball & The Wiebe Family Valued @ $80
S14 Clydesdales item
S14 Clydesdales
$95

Trail Ride for 2 to Covell Ranch Clydesdales in Cambria Presented By: Covell Ranch Clydesdales Cambria Valued @ $280
S15 Creekside & Wine item
S15 Creekside & Wine
$25

Gift Card for $40 to Creekside Garden Cafe in Cambria, & 1 Bottle of Baileyana Chardonnay Presented By: Creekside Garden & Baileyana Wines Valued @ $60
S16 Wine Tasting with the Locals item
S16 Wine Tasting with the Locals
$95

Wine Tasting for up to 8 with local wine-maker Ryan Deovlet at Deovlet Wines, a Deovlet Magnum of wine, & Gift Certificate for a charcuterie to-go from Vintage Cheese Company to take with you to your tasting Presented By: Deovlet Wines & Vintage Cheese Company Valued @ $250
S17 Do you even lift, Bro? item
S17 Do you even lift, Bro?
$25

1 month Membership to Fitness Works, Gym bag & Water Bottle Presented By: Fitness Works of Morro Bay Valued @ $60
S18 Dick's Sporting Goods item
S18 Dick's Sporting Goods
$45

Gift Certificate for $100 to Dick’s Sporting Goods Presented By: Nancy & Dennis Deovlet Valued @ $100
S19 Dorn’s Breakers Cafe item
S19 Dorn’s Breakers Cafe
$45

$100 gift card and 1 medium mens T-shirt, 1 medium womens T-shirt, 1 medium mens long sleeve T-shirt Presented By: Dorn’s Breakers Cafe Valued @ $175
S20 Paint Party & Wine item
S20 Paint Party & Wine
$55

Voucher for 2 to a paint party at Forever Stoked with a bottle of True Myth Cabernet Sauvignon Wine Presented By: Forever Stoked & True Myth Paso Valued @ $175
S21 Grow item
S21 Grow
$95

Vintage wooden crate with canvas Grow branded bag, XL Long Sleeved Grow T, hibiscus hat, Potted plant, giant air plant, trio of Crystals Value $250 Presented By: Grow Nursery Valued @ $250
S22 Hazards item
S22 Hazards
$40

$75 gift certificate & Bottle of Cal Poly White blend Wine Presented By: Hazards Restaurant & Cal Poly Valued @ $95
S23 High Street Deli item
S23 High Street Deli
$45

High Street Deli $50 Gift Card, High Street Brand Hat, Large T-Shirt, surf wax, & stickers Presented by High Street Deli valued at $120
S24 Let's Go Fishing! item
S24 Let's Go Fishing!
$100

2 Half-Day Passes for Rock-Cod fishing trip with Virg’s Landing with 2 rod rentals included, $50 Gift Certificate to the Hungry Fisherman & Work Pro cordless Electric Fillet Knife Presented By: Virg’s Landing, the Hungry Fisherman, & Gailey Family Valued @ $309
S25 Rexall Gift Basket item
S25 Rexall Gift Basket
$75

Gift Basket including: a Kitchen towel, cutting board, gourmet nuts, gourmet mustard, Jellycat burger toy, Coleman BBQ tongs, pickles with a purpose, moscow mule camp cocktail mix, & $25 gift card. Presented By: Los Osos Rexall Valued @ $240
S26 Stay Cool with JLS Construction item
S26 Stay Cool with JLS Construction
$35

Igloo Cooler, Succulent Arrangement, 2 hats, 2 T-shirts (Med & XL), & 6 pack of Firestone Beer Presented By: JLS Construction Valued @ $90
S27 Yeti Burger (White) item
S27 Yeti Burger (White)
$20

26 oz Yeti Chug Cooler from Miner’s Ace Hardware & 2 In-N-Out Burger Cards for a free Burger, fries & drink Presented By: Miner’s Ace Hardware & In-N-Out Burger Valued @ $55
S28 Yeti Burger (Black) item
S28 Yeti Burger (Black)
$20

26 oz Yeti Chug Cooler from Miner’s Ace Hardware & 2 In-N-Out Burger Cards for a free Burger, fries & drink Presented By: Miner’s Ace Hardware & In-N-Out Burger Valued @ $100
S29 Moonstone Beach item
S29 Moonstone Beach
$30

Meal for 2 to Moonstone Beach Bar & Grill: 2 entrees, 2 sides & 2 beverages Presented By: Moonstone Beach Bar & Grill Valued @ $100
S30 Main Street Grill item
S30 Main Street Grill
$10

$20 Gift Certificate to Main Street Grill in Cambria, and a 6- pack of Beer Presented By: Main Street Grill & Firestone Walker Brewery Valued @ $35
S31 Morro Babe item
S31 Morro Babe
$45

Salty Babe Bangles Ring & a Morro Made Gift Certificate for $50 Presented By: Salty Babe Bangles & Morro Made Valued @ $110
S32 Ravine & Sandwiches item
S32 Ravine & Sandwiches
$45

2 - One Day Passes to the Ravine Waterpark and 2 Sandwiches to Mr. Pickles Presented By: Ravine Waterpark & Mr. Pickles Valued @ $100
S33 Sammy J's item
S33 Sammy J's
$55

$100 Gift Certificate to Sammy J’s Irish Pub in Morro Bay and 6- Pack of Guinness Presented By: Sammy J’s Irish Pub in Morro Bay Valued @ $155
S34 Wine and Art item
S34 Wine and Art
$30

2 Guest Passes to the San Francisco Museum of Modern Art and Paso Robles True Myth Cabernet Sauvignon Wine Presented By: SF MOMA & Paso Robles Winery Valued @ $80
S35 Smoobage item
S35 Smoobage
$35

Mini Quilling Card in a Fair Trade Frame, Opalized ammonite earring fossils in Sterling Silver Presented By: Smoobage Morro Bay Valued @ $119
S36 Summerland item
S36 Summerland
$30

$50 Gift Card to Summerland, tea towel, & canvas zipper pouch Presented By: Summerland Valued @ $75
S37 Surf Rat item
S37 Surf Rat
$20

1 Surf Rat Brand Hat, Mug and stickers & one gift certificate for a dozen donuts Presented By: Surf Rat Donuts Valued @ $65
S38 Savannah Bananas item
S38 Savannah Bananas
$25

Savannah Bananas Baseball Team Swag Large T-shirt, can cooler, & decal Gourmet Seeds & 2 Mr Pickles Free Sandwich Gift Cards Presented By: Savannah Bananas & Mr. Pickles Valued @ $75
S39 Snack Attack item
S39 Snack Attack
$30

Trader Joe's Brand bag filled to the brim with snacks and goodies Presented By: Trader Joe’s of SLO Valued @ $75
S40 Books & Coffee item
S40 Books & Coffee
$30

Book, candle, note cards & luminary lanterns from Volumes of Pleasure and a $25 gift card to Nautical Bean Coffee Shop Presented By: Nautical Bean and Volumes of Pleasure Valued @ $75

