MBHS Crab Feed Silent Auction Items 41-80

1001 Kennedy Way, Morro Bay, CA 93442, USA

S41 Biddle Ranch Tasting item
$65

Tasting for 6 at Biddle Ranch, and a small tray of cheese from Vintage Cheese Company Presented By: Biddle Ranch & Vintage Cheese Co. Valued @ $175
S42 For the Guys item
$35

Mikes Barber Shop Gift Certificate for 1 haircut, 1 Mikes Barber Shop T, a free Wavelengths T-shirt & Beer from Firestone Walker Presented By: Mike’s Barber Shop, Wavelengths & Firestone Walker Brewery Valued @ $80
S43 Red Tail Bikes item
$65

Gift Certificate good for one bicycle tuneup to Red Tail Bikes, and one branded water bottle & Gift Certificate to Art's Cyclery for $30 Presented By: Red Tail Bikes Valued @ $135
S44 Brunch & Wine item
$45

Robin’s of Cambria Gift Certificate for a complementary brunch for 2, & bottle of Baileyana Chardonnay Presented By: Robin's Restaurant and Baileyana Winery Paso Valued @ $95
S45 Camping Fun item
$60

Coleman Camping Grill with spices, & LED light up Beanie Presented By: Gailey Family Valued @ $200
S46 Mical & Wine item
$45

Gift bag with assorted Mical Skin care products valued at $85 and a Bottle of True Myth Wine from Paso Robles Presented By: Mical Skincare and Paso Robles Winery Valued @ $105
S47 Whiz Kids item
$20

$10 gift certificate to Whiz Kids, colored pencils with a coloring book, Balloon Boat & LED Blast Ball game Presented By: Whiz Kids SLO Valued @ $50
S48 Road Trippin' item
$45

2 guest passes to the Santa Barbara Zoo, parking included & 3 In-N-Out Burger Cards for a Free Burger, fries and Drink Presented By: Santa Barbara Zoo & In-N-Out Burger Valued @ $115
S49 Whale Watching item
$65

Lost Isle Adventures Whale Watching tour for 2 & Brookstone Binoculars Presented By: Lost Isle Adventures Valued @ $140
S50 For the Gals item
$50

$125 Gift Certificate to Park Salon including a Cut & Color service & a bottle of Baileyana Chardonnay Presented By: Park Salon & Baileyana of Edna Valley Valued @ $145
S51 Get Tatted! item
$95

Gift certificate for $300 to La Luz Tattoo in Arroyo Grande and assorted stickers Presented By: La Luz Tattoo Valued @ $300
S52 Dinner & A Movie item
$20

$25 gift certificate to Elephant Thai & 2 tickets to the Bay Theater Presented By: Elephant Thai & Bay Theater of Morro Bay Valued @ $45
S53 Spring is Here item
$15

Succulent and gift certificate for $15 to Los Osos Nursery Presented By: Los Osos Nursery Valued @ $40
S54 Mangia! item
$40

Lombardi's Restaurant in Cambria gift certificate for $75, and an Italian bottle of Santa Margherita Pinot Grigio wine Presented By: Lombardi’s Restaurant in Cambria Valued @ $95
S55 MBHS Graduation item
$100

10 priority seating tickets to MB Class of ‘25 Graduation Ceremony June 5th 2025 & assorted MB Spirit Wear Presented By: MBHS Administration Valued @ $Priceless
S56 Sunshine Cafe item
$65

$100 Gift Certificate to Sunshine Cafe, Canvas bag & Large Hoodie Sweatshirt Presented By: Sunshine Cafe in Morro Bay Valued @ $175
S57 Divers item
$30

2 Divers Branded size L T-Shirts (exchanges allowed) soy candle, $25 Divers Gift Card, Petrified Seaweed, stickers in a retro waste basket Presented By: Divers of Morro Bay Valued @ $75
S58 Brown Butter item
$35

Gift Basket with assorted goodies from Brown Butter Cookie Company Presented By: Brown Butter Cookie Company Valued @ $100
S59 Chronic Cellars item
$65

Trio of Wine from Chronic Cellars Presented By: Chronic Cellars Valued @ $120
S60 Siren & Wine item
$55

Certificate for 4 people to any single Siren Show, whether sellout or not, through March 31, 2026 & a Bottle of Highlands 41 Cabernet Sauvignon of Paso Robles Presented By: Siren of Morro Bay & The Galley Restaurant Valued @ $120
S61 See's item
$45

Large basket of assorted See’s Candies Treats, enough to share! Presented By: See’s Candies Valued @ $105
S62 El Lugar item
$75

Wine tasting for 6 at El Lugar Winery **valid from 2/25/25 to 2/25/26 Presented By: El Lugar Valued @ $180
S63 Coastal Taproom item
$25

Gift Certificate for $60 to the Coastal Taproom Presented By: Coastal Taproom Valued @ $60
S64 Hand Carved Wooden Bat item
S64 Hand Carved Wooden Bat
$55

Custom Hand carved wooden bat with MBHS engraving by local family Presented By: Gray Family Valued @ $150
S65 Live Well SLO item
$200

basket of items from Live Well SLO including & 4 Gift Certificate for services good for Acupuncture including the initial exam and treatment, 2- 30 minute massages & chiropractic services including an initial exam and treatment Presented By: Live Well SLO Valued @ $535
S66 HofBrau & Beer item
$30

$50 Gift Certificate to HofBrau Restaurant Morro Bay, and a 6 pack of Beer Presented By: HofBrau Morro Bay & Firestone Walker Valued @ $60
S67 Barn Dance Tickets! item
$150

4 tickets to the next Aggie Backers Barn Dance, scheduled for November 2025, supporting FFA on Morro Bay High School Campus. Presented By: Aggie Backers of MBHS Valued @ $300
S68 Rowan Chase Studio item
$250

Original Giclee 18x36” of San Carpoforo Creek Beach by local Artist. Presented By: Rowan Chase Studio Valued @ $700
S69 Hinsons Tire Pros item
$150

4 wheel alignment, balance all 4 tires, tire rotation, check breaks, oil change with up to 5 quarts SW30 oil, check all fluids & belts Presented By: Hinson’s Tire Pros Valued @ $350
S70 Cayucos Staycation item
$150

One night Stay at the Shoreline Inn in Cayucos, valid M-Th non Holidays/Events and a $50 Schooners Restaurant Gift Certificate Presented By: Shoreline Inn and Schooners Valued @ $300
S71 Santa Maria BBQ & Tri-Tip! item
$75

Handmade 12”x18” Santa Maria mini BBQ by Freshman Baseball player Corbin Fay & A Harris Ranch Choice Tri-Tip to take home tonight! Presented By: the Fay Family & Harris Ranch Beef Valued @ $165
S72 Taco Temple item
$75

$100 Gift Card to Taco Temple in Morro Bay, Hat, Ladies V-neck Large T, Mens Large T, Stickers Presented By: Taco Temple of Morro Bay Valued @ $175
S73 Baileyana Tasting item
$60

Baileyana Winery tasting for 6 and a bottle of Baileyana 2021 Edna Valley Chardonnay Wine Presented By: Baileyana of Edna Valley Valued @ $150
S74 Kuma & Beer item
$30

Gift Certificate for $50 to Kuma in Los Osos, and a 6 pack of Libertine Beer Presented By: Kuma & Libertine Valued @ $70
S75 Slys & Beer item
$30

Gift Certificate for $50 to Sylvester's in Los Osos, and a 6 pack of Libertine Beer Presented By: Sylvester's & Libertine Valued @ $70
S76 Letter Jacket item
$150

One Morro Bay High School Letter Jacket Varsity Letter Sewn on, first and last name embroidery, graduation year patch all included. Presented By: Poor Richard's Press Valued @ $350
S77 All you need is a book item
$20

Beige Katie Loxton bag, a cozy floral blanket and bottle of Cal Poly White Blend wine. All you need is a good book to snuggle up with! Presented By: Poppy Retail store in Morro Bay & Cal Poly Wines Valued @ $90
S78 item
$20

$50 Gift Card to Beerwood in Los Osos Presented by: Beerwood valued @ $50
S79 Pie in The Sky Cayucos item
$40

$100 Gift Certificate for Pie in the Sky Pizza Cayucos Presented By: Pie in the Sky Valued @ $100
S80 High Tide item
$40

$100 Gift Certificate for High Tide Cafe in Morro Bay Presented By: High Tide Valued @ $100

