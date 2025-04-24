Hosted by

McDade FFA And Youth Booster Club

McDade FFA And Youth Booster Club's Silent Auction

1970 US-290, McDade, TX 78650, USA

2 Night Stay in a Private Condo in New Orleans item
$100

There is not better escape than a weekend in The Big Easy. New Orleans is famous for their creole food, jazz music, Cajun culture, and so much more. This private Condo sleeps 4, with bunk beds and a queen bed. Enjoy a small private pool for condo owners, a quick walk to shopping and Magazine street and more.
Candy Basket item
$5

Square Floating Shelves item
$5

Large Dog Bowl Stand item
$5

Small Dog Bowl Stand item
$5

Picture is too large, only one bowl is shown above. There are two bowls.
A&M Wreath item
$5

Italian Cream Cake
$5

Handmade and will be available at the banquet to take home.
Floating Triangle Shelves item
$5

Camping Back Pack Full of Camping Goodies item
Camping Back Pack Full of Camping Goodies
$5

Nerf Gun Basket item
$5

Coloring Basket item
$5

Canned food basket item
$5

5 pints of Dube Canned Goods (left to right) Dill Beans, Zucchini Relish, Bread-N-Butter Onions, Dill Pickles, Green Tomato Relish (Chow Chow)
Gnome Door Statue/Stop item
$5

Buccess Cooler and Goodies item
$5

Knife and Hat item
$5

Knife has lifetime Warranty
Knife Sheath item
$5

Spur Straps item
$5

Summer Fun Basket item
$5

Water guns, beach towel, small pool, and everything you need to make s'mores
30 Minute Photo Session item
$20

Kortnee Ledezma Photography 30 Minute session $275 value
Scentsy Basket item
$5

RTIC 2in1 Chill out bag item
$5

25 liter tote on top 24 can insulated cooler on bottom 20 oz journey bottle that is beach colored
RTIC Cooler item
$5

RTIC Black Collapsible Cooler Holds 15 Cans Black RTIC Koozie 12oz Skinny Can Koozie
Massage Basket item
$20

Basket donated by 12 Star Massage 1 hour massage and goodies in the basket
Hexagon Shelves item
$5

Wall Jewelry Hanger item
$5

Yeti Cooler item
$5

Cow Hide Purse item
$5

Goodie Cup item
$5

Old Timer Pocket Knife 1 item
$5

Old Timer Pocket Knife 2 item
$5

Old Timer Pocket Knife 3 item
$5

Blueberry and Lemon Cake 1 item
Blueberry and Lemon Cake 1
$5

Blueberry and Lemon Cake 2 item
Blueberry and Lemon Cake 2
$5

McDade Basket item
$5

Basic Estate Planning Package item
$100

Movie Night Basket item
$5

Gift Card item
$5

DIY Spool Table item
$50

Camping Chair item
$5

Corner Shelf item
$5

Moo Moo Basket item
$5

Wine Basket item
$10

Winner MUST be 21 or over to bid on this basket, we will be checking ID.
Go big red glass item
$5

Metal butterfly necklace pendants item
$5

