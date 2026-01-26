Mclean County India Association

Hosted by

Mclean County India Association

About this event

Sales closed

MCIA - BLONO Pickle Ball Open 2026

3203 E Washington St

Bloomington, IL 61704, USA

Add a donation for Mclean County India Association

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MCIA Member Men Singles
$15

MCIA Member Discounted Fee

MCIA Member Men's Doubles
$15

MCIA Member Discounted Fee

MCIA Member Women Doubles
$15
MCIA Member Mixed Doubles
$15

MCIA Member Discounted Fee

Mens Singles - General
$21

Non MCIA member General Admission Tickets

Men's Doubles - General
$21

Non MCIA member General Admission Tickets

Mixed Doubles - General
$21

Non MCIA member General Admission Tickets

Womens Doubles - General
$20

Non MCIA member General Admission Tickets

MCIA Member Youth Doubles (Age 10-18)
$15

MCIA Member Discounted Fee

Youth Age as of 02-07-2026 between 10-18 yrs.

Above 18 - Men's Category

Youth Doubles - General (Age 10-18)
$20

Non MCIA member General Admission Tickets

Youth Age as of 02-07-2026 between 10-18 yrs.

Above 18 - Men's Category

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