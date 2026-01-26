MCIA - BLONO Pickle Ball Open 2026

Hosted by
About this event
$
MCIA Member Discounted Fee
MCIA Member Discounted Fee
MCIA Member Discounted Fee
Non MCIA member General Admission Tickets
Non MCIA member General Admission Tickets
Non MCIA member General Admission Tickets
Non MCIA member General Admission Tickets
MCIA Member Discounted Fee
Youth Age as of 02-07-2026 between 10-18 yrs.
Above 18 - Men's Category
Non MCIA member General Admission Tickets
Youth Age as of 02-07-2026 between 10-18 yrs.
Above 18 - Men's Category
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!