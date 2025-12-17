MDF / BDF

Hosted by

MDF / BDF

About this raffle

MDF/BDF Island Adventure Sweepstakes

One Entry, + BDF Membership Renewal, extension or Renewal
$50

If your already a member, your membership will be extended.

One Entry + 1 Year MDF membership, Extension or Renewal
$50

If your already a member, your membership will be extended.

3 Entries + Dual Membership to MDF+BDF, New, Renewal
$100
This includes 3 tickets

This Bundle includes annual Membership to both MDF & BDF. If your already a member, your membership will be extended.

15 Entries + 1 Year Membership BDF or MDF
$250
This includes 15 tickets

If your already a member, your membership will be extended.

40 Entries + 1 Year Membership to BDFor MDF
$500
This includes 40 tickets

If your already a member, your membership will be extended.

100 Entries + 1 year Membership MDF or BDF
$1,000
This includes 100 tickets

If your already a member, your membership will be extended.

Add a donation for MDF / BDF

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!