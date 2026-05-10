Hosted by

Meadowlawn PTO Inc

About this event

Sales closed

Meadowlawn & Oaklawn Art Show & Auction

Pick-up location

715 W Ohio St, Monticello, IN 47960, USA

#1 ML Collaborative Art item
#1 ML Collaborative Art
$10

Starting bid

Stella Ashton 

Maeve Ruemler 

Bowen Broussard 

Remington Plunkett

K - Cason

#2 Mouse Paint item
#2 Mouse Paint
$10

Starting bid

Stella Ashton

Meadowlawn 

K - Cason

#3 Monster #1 item
#3 Monster #1
$10

Starting bid

Liam Garlach

Meadowlawn

K - Cason

#4 I'm Not Just a Scribble item
#4 I'm Not Just a Scribble
$10

Starting bid

Emmet Thomas

Meadowlawn 

K - Cason 

#5 Recycled Art item
#5 Recycled Art
$10

Starting bid

Ava McKean

Meadowlawn 

K - LaBuda

#6 The Dot item
#6 The Dot
$10

Starting bid

Thea Andrews

Meadowlawn 

K - Cason

#7 Mix It Up item
#7 Mix It Up
$10

Starting bid

Miranda Patino-Prieto

Meadowlawn 

K - Laha

#8 Monster #2 item
#8 Monster #2
$10

Starting bid

Kaylee Foulks

Meadowlawn

K - Cason

#9 Heart item
#9 Heart
$10

Starting bid

Fernanda Aguilar-Chacon

Meadowlawn 

1 - Rodriguez

#10 Monet's Poppy Field item
#10 Monet's Poppy Field
$10

Starting bid

Hyatt Crisp

Meadowlawn 

1 - Ticen

#11 Flower Still Life #1 item
#11 Flower Still Life #1
$10

Starting bid

Willow Gagnon

Meadowlawn 

1 - Ticen

#12 Flower Still Life #2 item
#12 Flower Still Life #2
$10

Starting bid

Louis Boehning

Meadowlawn 

1 - Ticen

#13 Birch Trees item
#13 Birch Trees
$10

Starting bid

Katara Welch

Meadowlawn 

2 - Stinson


#14 Japanese Cherry Blossoms item
#14 Japanese Cherry Blossoms
$10

Starting bid

Paisley Ward

Meadowlawn 

2 - Rupe


#15 Lady Liberty item
#15 Lady Liberty
$10

Starting bid

Scarlett Johns

Meadowlawn 

2 - Stinson

#16 Kusama Pumpkin item
#16 Kusama Pumpkin
$10

Starting bid

Athena Jones

Meadowlawn 

3 - Hickner

#17 Three Line Landscape item
#17 Three Line Landscape
$10

Starting bid

Delia Broussard

Meadowlawn 

3 - Kauffman

#18 American Flag Landscape item
#18 American Flag Landscape
$10

Starting bid

Janie Jo Leonard

Meadowlawn 

4 - Wilkening

#19 Triptych Geodes item
#19 Triptych Geodes
$10

Starting bid

Anna Leigh Anderson (4M)

Cora O'Farrell (4E)

Brooklyn Stetler (4M)

Meadowlawn 

#20 Kaleidoscope Collaborative Art item
#20 Kaleidoscope Collaborative Art
$10

Starting bid

2nd and 4th Grade

Meadowlawn 

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!