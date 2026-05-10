Meadowlawn & Oaklawn Art Show & Auction

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About this event
Starting bid
Stella Ashton
Maeve Ruemler
Bowen Broussard
Remington Plunkett
K - Cason
Starting bid
Stella Ashton
Meadowlawn
K - Cason
Starting bid
Liam Garlach
Meadowlawn
K - Cason
Starting bid
Emmet Thomas
Meadowlawn
K - Cason
Starting bid
Ava McKean
Meadowlawn
K - LaBuda
Starting bid
Thea Andrews
Meadowlawn
K - Cason
Starting bid
Miranda Patino-Prieto
Meadowlawn
K - Laha
Starting bid
Kaylee Foulks
Meadowlawn
K - Cason
Starting bid
Fernanda Aguilar-Chacon
Meadowlawn
1 - Rodriguez
Starting bid
Hyatt Crisp
Meadowlawn
1 - Ticen
Starting bid
Willow Gagnon
Meadowlawn
1 - Ticen
Starting bid
Louis Boehning
Meadowlawn
1 - Ticen
Starting bid
Katara Welch
Meadowlawn
2 - Stinson
Starting bid
Paisley Ward
Meadowlawn
2 - Rupe
Starting bid
Scarlett Johns
Meadowlawn
2 - Stinson
Starting bid
Athena Jones
Meadowlawn
3 - Hickner
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Delia Broussard
Meadowlawn
3 - Kauffman
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Janie Jo Leonard
Meadowlawn
4 - Wilkening
Starting bid
Anna Leigh Anderson (4M)
Cora O'Farrell (4E)
Brooklyn Stetler (4M)
Meadowlawn
Starting bid
2nd and 4th Grade
Meadowlawn
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