Asegura tu lugar en el Media Music Marketing Summit 2026 con tarifa especial de lanzamiento.
Si sabes que estás llamado a más, este es el espacio donde comienzas a avanzar con claridad.
Durante dos días en Miami, aprenderás cómo comunicar mejor lo que haces, posicionarte con intención y rodearte de las personas que pueden abrir nuevas oportunidades en tu camino.
No se trata solo de lo que vas a aprender.
Se trata de lo que puede empezar a cambiar cuando estás en el lugar correcto.
Incluye:
- Acceso completo a los dos días del Summit
- Conferencias y paneles con líderes de la industria
- Espacios de networking diseñados para generar conexiones reales
- Acceso a la Media Zone para visibilidad y oportunidades
- Entrada a la Fiesta de la Hispanidad
- Acceso a la ceremonia del Premio Águila
Disponibilidad limitada.
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No se trata solo de lo que vas a aprender.
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Disponibilidad limitada.