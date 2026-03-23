Asegura tu lugar en el Media Music Marketing Summit 2026 con tarifa especial de lanzamiento.





Si sabes que estás llamado a más, este es el espacio donde comienzas a avanzar con claridad.





Durante dos días en Miami, aprenderás cómo comunicar mejor lo que haces, posicionarte con intención y rodearte de las personas que pueden abrir nuevas oportunidades en tu camino.





No se trata solo de lo que vas a aprender.



Se trata de lo que puede empezar a cambiar cuando estás en el lugar correcto.





Incluye:

Acceso completo a los dos días del Summit

Conferencias y paneles con líderes de la industria

Espacios de networking diseñados para generar conexiones reales

Acceso a la Media Zone para visibilidad y oportunidades

Entrada a la Fiesta de la Hispanidad

Acceso a la ceremonia del Premio Águila

Disponibilidad limitada.