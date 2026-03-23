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Media Music Marketing Summit 2026

5101 Waterford District Dr

Miami, FL 33126, USA

🔥 Early Bird Pass $99 (precio especial de lanzamiento)
$99

Asegura tu lugar en el Media Music Marketing Summit 2026 con tarifa especial de lanzamiento.


Si sabes que estás llamado a más, este es el espacio donde comienzas a avanzar con claridad.


Durante dos días en Miami, aprenderás cómo comunicar mejor lo que haces, posicionarte con intención y rodearte de las personas que pueden abrir nuevas oportunidades en tu camino.


No se trata solo de lo que vas a aprender.


Se trata de lo que puede empezar a cambiar cuando estás en el lugar correcto.


Incluye:

  • Acceso completo a los dos días del Summit
  • Conferencias y paneles con líderes de la industria
  • Espacios de networking diseñados para generar conexiones reales
  • Acceso a la Media Zone para visibilidad y oportunidades
  • Entrada a la Fiesta de la Hispanidad
  • Acceso a la ceremonia del Premio Águila

Disponibilidad limitada.

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