Medina Odd Fellows PRE-AUCTION Shop

Austin Carr "Mr. Cavalier" Autographed Jersey item
Austin Carr "Mr. Cavalier" Autographed Jersey
Pay what you can

All items include authentication.

Allen Iverson Autographed All Star Jersey
Allen Iverson Autographed All Star Jersey item
Allen Iverson Autographed All Star Jersey
$200

Muggsy Bogues and Larry Johnson Autographed Jersey
Muggsy Bogues and Larry Johnson Autographed Jersey item
Muggsy Bogues and Larry Johnson Autographed Jersey
Pay what you can

Satch Sanders Collection
Satch Sanders Collection item
Satch Sanders Collection
Pay what you can

Autographed Basketball

Autographed Jersey


Dominiquwe Wilkins Autographed Basketball item
Dominiquwe Wilkins Autographed Basketball
Pay what you can

Kobe Tribute Champion Trophy with Magic Johnson Autograph
Kobe Tribute Champion Trophy with Magic Johnson Autograph item
Kobe Tribute Champion Trophy with Magic Johnson Autograph
Pay what you can

Brad Daugherty Autographed Jersey
Brad Daugherty Autographed Jersey item
Brad Daugherty Autographed Jersey
Pay what you can

Steve Francis Autographed Jersey
Steve Francis Autographed Jersey item
Steve Francis Autographed Jersey
Pay what you can

Shawn Kemp Double Dip Autographed Jerseys
Shawn Kemp Double Dip Autographed Jerseys item
Shawn Kemp Double Dip Autographed Jerseys item
Shawn Kemp Double Dip Autographed Jerseys
Pay what you can

Seattle SuperSonics

Team USA


Jose Ramirez Autographed Jersey item
Jose Ramirez Autographed Jersey
Pay what you can

Doc Gooden Autographed Yankees Jersey
Doc Gooden Autographed Yankees Jersey item
Doc Gooden Autographed Yankees Jersey
Pay what you can

Bob Lemon Autographed Baseball item
Bob Lemon Autographed Baseball
Pay what you can

Mike Singletary HOF'er Autographed Jersey item
Mike Singletary HOF'er Autographed Jersey
Pay what you can

Earl Campbell Autographed Jersey item
Earl Campbell Autographed Jersey
Pay what you can

Bob Golic Autographed Slate Mini Helmet item
Bob Golic Autographed Slate Mini Helmet
Pay what you can

Andre Rison Autographed Jersey item
Andre Rison Autographed Jersey
Pay what you can

Kosar Career Pack Autographed Jerseys
Kosar Career Pack Autographed Jerseys item
Kosar Career Pack Autographed Jerseys item
Kosar Career Pack Autographed Jerseys
Pay what you can

University of Miami

Cleveland Browns

Dallas Cowboys (19)

Miami Dolphins


Lawrence Taylor Autographed Jersey item
Lawrence Taylor Autographed Jersey
Pay what you can

Double Dip Bo Melton Autographed Jerseys
Double Dip Bo Melton Autographed Jerseys item
Double Dip Bo Melton Autographed Jerseys
Pay what you can

Green Packers Jersey

White Packers Jersey


Grant Fuhr Autographed Jersey
Grant Fuhr Autographed Jersey item
Grant Fuhr Autographed Jersey
Pay what you can

Chris Chelios Autographed Puck item
Chris Chelios Autographed Puck
Pay what you can

Roy Jones Jr. Autographed Set
Roy Jones Jr. Autographed Set item
Roy Jones Jr. Autographed Set
$250

Trunks

Glove


Ray "Boom Boom" Mancini Autographed Trunks item
Ray "Boom Boom" Mancini Autographed Trunks
$125

Ed Sheeran Autographed 38" Guitar (Black)
Ed Sheeran Autographed 38" Guitar (Black) item
Ed Sheeran Autographed 38" Guitar (Black)
Pay what you can

Ed Sheeran Autographed 38" Guitar (Natural)
Ed Sheeran Autographed 38" Guitar (Natural) item
Ed Sheeran Autographed 38" Guitar (Natural)
Pay what you can

Jon Bon Jovi Autographed 38" Guitar
Jon Bon Jovi Autographed 38" Guitar item
Jon Bon Jovi Autographed 38" Guitar
Pay what you can

Ariana Grande Autographed 38" Guitar
Ariana Grande Autographed 38" Guitar item
Ariana Grande Autographed 38" Guitar
Pay what you can

Ed Sheeran Autographed Celestial CD item
Ed Sheeran Autographed Celestial CD
$50

10 Troy Ounce .999 Titanium Bullion Buffalo Bar item
10 Troy Ounce .999 Titanium Bullion Buffalo Bar
$100

Natural Green Agate & Diamond Earrings w/ $1,249 Cert App
Natural Green Agate & Diamond Earrings w/ $1,249 Cert App item
Natural Green Agate & Diamond Earrings w/ $1,249 Cert App item
Natural Green Agate & Diamond Earrings w/ $1,249 Cert App
Pay what you can

Elegant heart-shaped green agate earrings with diamond accents. 925 sterling silver with 18K gold plating. Includes AMG certified appraisal.


Natural Black Sapphire & Diamond Earrings w/ $1,189 Cert App
Natural Black Sapphire & Diamond Earrings w/ $1,189 Cert App item
Natural Black Sapphire & Diamond Earrings w/ $1,189 Cert App item
Natural Black Sapphire & Diamond Earrings w/ $1,189 Cert App
Pay what you can

Elegant oval-shaped black sapphire earrings with diamond accents. 925 sterling silver with 18K gold plating. Includes AMG certified appraisal.


Natural Garnet & Diamond Earrings w/ $1,259 Cert App
Natural Garnet & Diamond Earrings w/ $1,259 Cert App item
Natural Garnet & Diamond Earrings w/ $1,259 Cert App item
Natural Garnet & Diamond Earrings w/ $1,259 Cert App
Pay what you can

Elegant garnet earrings with diamond accents. 925 sterling silver with 18K gold plating. Includes AMG certified appraisal.


Natural Citrine & Diamond Earrings w/ $1,199 Cert App
Natural Citrine & Diamond Earrings w/ $1,199 Cert App item
Natural Citrine & Diamond Earrings w/ $1,199 Cert App item
Natural Citrine & Diamond Earrings w/ $1,199 Cert App
Pay what you can

Elegant citrine earrings with diamond accents. 925 sterling silver with 18K gold plating. Includes AMG certified appraisal.


Collection of Loose Gemstones
Collection of Loose Gemstones item
Collection of Loose Gemstones item
Collection of Loose Gemstones
$1,000

23.97ct Ruby (approx. value $1,200)

7.23ct Black Opal (approx. value $475)

4.25ct Brown Opal (approx. value $125)

1.85ct Black Opal (approx. value $150)

1.08ct Black Opal Teardrop (approx. value $325)

Tom Berenger Autographed "Platoon" Helmet item
Tom Berenger Autographed "Platoon" Helmet
$225

"Ace Ventura" Sean Young Autographed Finkle Jersey
"Ace Ventura" Sean Young Autographed Finkle Jersey item
"Ace Ventura" Sean Young Autographed Finkle Jersey
$225

"Christmas Vacation" Chevy Chase Autographed Jersey
"Christmas Vacation" Chevy Chase Autographed Jersey item
"Christmas Vacation" Chevy Chase Autographed Jersey
$225

Henry Winkler Autographed Fonzie Funko Pop item
Henry Winkler Autographed Fonzie Funko Pop
$150

"The Mighty Ducks" Emilio Estevez Autographed Puck item
"The Mighty Ducks" Emilio Estevez Autographed Puck
$225

Star Trek William Shatner Autographed Poster item
Star Trek William Shatner Autographed Poster
$150

Charlie Sheen Autographed "Wild Thing" Jersey item
Charlie Sheen Autographed "Wild Thing" Jersey
$200

