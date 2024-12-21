eventClosed

Melani McCullough Memorial Education Fund Auction

inlay earrings by Leander and Liza Othole item
inlay earrings by Leander and Liza Othole
$60

earrings, unknown artist
$30

37"x54" original Chinle design Navajo Rug - Alice Roanhorse item
37"x54" original Chinle design Navajo Rug - Alice Roanhorse
$500

originally purchased in 1995
post earrings Malachite - unknown Zuni artist item
post earrings Malachite - unknown Zuni artist
$18

post earrings sugelite - unknown Zuni artist item
post earrings sugelite - unknown Zuni artist
$18

post earrings turquoise - unknown Zuni artist item
post earrings turquoise - unknown Zuni artist
$25

inlay knifewing bolo tie - Harlin Coonsis, Zuni item
inlay knifewing bolo tie - Harlin Coonsis, Zuni
$250

original watercolor "winter veil" - Gilbert Jumbo, Navajo item
original watercolor "winter veil" - Gilbert Jumbo, Navajo
$100

Will come framed. 8.5" x 11"
original watercolor hogan at sunset -Gilbert Jumbo, Navajo item
original watercolor hogan at sunset -Gilbert Jumbo, Navajo
$75

Will come framed. 11" x 14"
untitled print framed - Bill Rabbit, Cherokee item
untitled print framed - Bill Rabbit, Cherokee
$25

25.5" x 15.25" including the frame
oil painting "Kiva" - artist unknown item
oil painting "Kiva" - artist unknown
$15

20"x16"
Flowers 1 Print - Marjorie Green item
Flowers 1 Print - Marjorie Green
$20

Print is 8"x10." With frame, it is about 12" x 15".
12"x12" original Chinle design Navajo rug item
12"x12" original Chinle design Navajo rug
$80

attributed to Rose Mannie originally purchased in 1995 2 available
12"x12" original Chinle design Navajo rug
$80

attributed to Rose Mannie originally purchased in 1995 2 available
original ceramic lantern - Cameron Castro item
original ceramic lantern - Cameron Castro
$30

approximately 12" high and 6.5" wide
inlay sunface keychain - Frederick & Denise Siutza, Zuni item
inlay sunface keychain - Frederick & Denise Siutza, Zuni
$45

snake turquoise coral dangling earrings-Effie Calavaza, Zuni item
snake turquoise coral dangling earrings-Effie Calavaza, Zuni
$100

Effie Calavaza was a very well known Zuni artist who passed away in 2019.
coral needlepoint dangling earrings - Bryant Waatsa Sr, Zuni item
coral needlepoint dangling earrings - Bryant Waatsa Sr, Zuni
$65

sterling silver turquoise & coral inlay hair pin - Navajo item
sterling silver turquoise & coral inlay hair pin - Navajo
$60

by unknown Navajo artist
original acrylic "Clemhoktoni Kachina"- Michael Chavez, Zuni item
original acrylic "Clemhoktoni Kachina"- Michael Chavez, Zuni
$70

11" x 14"
concho-pin adorned moccasin felt Christmas stocking item
concho-pin adorned moccasin felt Christmas stocking
$15

by unknown artist
red and black frog design woven belt - Kevin Boone, Zuni item
red and black frog design woven belt - Kevin Boone, Zuni
$65

71" long including fringes, 1.5" width could be used for corn meal pouch, as cradleboard belt, or as child sash belt
Ayoyote/Aztec rattle - Mesoamerica item
Ayoyote/Aztec rattle - Mesoamerica
$15

painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni item
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni
$15

commercial pot, original painting 3" high, 2.5" diameter 2 available, sold separately
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni item
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni
$15

commercial pot, original painting 3" high, 2.5" diameter 2 available, sold separately
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni item
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni
$15

commercial pot, original painting 3" high, 3" diameter 2 available, sold separately
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni item
painted pot - Rulan Yatsattie, Zuni
$15

commercial pot, original painting 3" high, 3" diameter 2 available, sold separately

