Melrose Booster Club

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Melrose Booster Club

About the memberships

Melrose Booster Club Corporate Sponsorships

White Level Sponsorship
$150

Renews yearly on: June 30 at MDT

·         ADVERTISING SIGN DISPLAYED IN OUR MAIN GYM LOBBY TO BE SEEN BY ALL WHO ENTER OUR NEW GYM LOBBY FOR THE 2025-26 SCHOOL YEAR

·         2025-26 MELROSE BOOSTER SPONSORSHIP SIGN TO DISPLAY AT YOUR BUSINESS

Silver Level Sponsorship
$250

Renews yearly on: June 30 at MDT

·         WHITE LEVEL PERKS

·         CORPORATE LOGO IN ALL 2025-26 HOME GAME PROGRAMS

·         YOUR BUSINESS SHARED AS A SUPPORTER ON MELROSE BOOSTER CLUB FACEBOOK PAGE

·         COUPON FOR $10 OFF REGULAR HOME GAME SEASON PASS (MUST BE CLAIMED BY SEPTEMBER 1, 2025 TO GET DISCOUNT)

·         BUSINESS ANNOUNCED AT REGULAR SEASON HOME FOOTBALL GAMES

Maroon Level Sponsorship
$350

Renews yearly on: June 30 at MDT

·         ALL WHITE AND SILVER PERKS

·         CORPORATE LOGO INCLUDED ON MELROSE BOOSTER CLUB EPAC PROGRAM AD

·         COUPON FOR $25 OFF REGULAR HOME GAME SEASON PASS (MUST BE CLAIMED BY SEPTEMBER 1, 2025 TO GET DISCOUNT)

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