Marjorie Kinnan Rawlings Society Inc

Hosted by

Marjorie Kinnan Rawlings Society Inc

About this event

MEMBERS: 37th Annual Conference of the Marjorie Kinnan Rawlings Society

238 N Clara Ave

DeLand, FL 32720, USA

All Conference
$175

All inclusive conference fee, includes sessions, breaks, and all meals. Does not include boat ride.

Friday only (4/17)
$135

All inclusive conference fee for Friday only, includes sessions, breaks, and all meals. Does not include boat ride.

Saturday only (4/18)
$40

All inclusive conference fee for Saturday only, includes sessions, breaks, and all meals. Does not include boat ride.

Blue Springs Cruise
$35

This ticket is for the Blue Springs cruise on Saturday, 4/18. Arrive by 2 pm for 2:30 departure. Space is limited to 49 seats.

ADDITIONAL MEAL - Friday buffet lunch
$30

This ticket is to purchase an additional meal if you would like to bring a guest for the Friday buffet lunch.

ADDITIONAL MEAL - Friday Banquet
$60

This ticket is to purchase an additional meal if you would like to bring a guest to the Friday evening banquet.

ADDITIONAL MEAL - Saturday box lunch
$15

This ticket is to purchase an additional box lunch for Saturday.

Add a donation for Marjorie Kinnan Rawlings Society Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!