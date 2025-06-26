JOIN THE RICEBIRD BOOSTER CLUB 2025!

Diamond Member Benefits:
• Streaming advertising package: Your name or Company Logo will appear on ALL games livestreamed by El Campo Athletics.
• 1 free Streaming membership to HUDL (a monthly value of $78)
• 1 District Sports Pass for all sports
• 2 Stadium Seats at Home Football Games
• Invitation to top-tier Member Appreciation meal
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Platinum Membership
$1,500
Platinum Member Benefits:
• 1 Ricebird Sports Pass for all Home Games
• 2 Stadium Seats at Home Football Games
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Gold Membership
$1,000
Gold Member Benefits:
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Silver
$500
Silver Member Benefits:
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Ricebird Member
$250
Ricebird Member Benefits:
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Red Member
$100
Red Member Benefits:
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
White Member
$50
White Member Benefits:
• Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Individual Member
$20
