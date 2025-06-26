Hosted by

Ricebird Booster Club Inc

JOIN THE RICEBIRD BOOSTER CLUB 2025!

Diamond Membership item
Diamond Membership
$2,500
Diamond Member Benefits: • Streaming advertising package: Your name or Company Logo will appear on ALL games livestreamed by El Campo Athletics. • 1 free Streaming membership to HUDL (a monthly value of $78) • 1 District Sports Pass for all sports • 2 Stadium Seats at Home Football Games • Invitation to top-tier Member Appreciation meal • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Platinum Membership item
Platinum Membership
$1,500
Platinum Member Benefits: • 1 Ricebird Sports Pass for all Home Games • 2 Stadium Seats at Home Football Games • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Gold Membership item
Gold Membership
$1,000
Gold Member Benefits: • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Silver item
Silver
$500
Silver Member Benefits: • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Ricebird Member item
Ricebird Member
$250
Ricebird Member Benefits: • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Red Member item
Red Member
$100
Red Member Benefits: • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
White Member item
White Member
$50
White Member Benefits: • Name listed in Football Program and on Booster Club website/Facebook
Individual Member item
Individual Member
$20
Membership
