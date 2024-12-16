Shoqata Atdhetare Dibra - Dibra Community Organization
N/A OLD MEMBERSHIPS
Membership
$25
Become a Member of Shoqata Atdhetare Dibra! Support your community, preserve our culture, and enjoy exclusive perks by joining as a yearly member. Your membership helps us host events, fund initiatives, and keep our traditions alive for future generations. Join us today and be part of something meaningful! For more details, reach out to us directly. 🌟 ___________________________________________________________ Bëhu Anëtar Vjetor i Shoqatës Atdhetare Dibra! Mbështet komunitetin tënd, ruaj kulturën tonë dhe përfito privilegje ekskluzive duke u bërë anëtar vjetor. Anëtarësimi juaj na ndihmon të organizojmë aktivitete, të financojmë iniciativa dhe të ruajmë traditat për brezat e ardhshëm. Bashkohu sot dhe bëhu pjesë e diçkaje të rëndësishme! Për më shumë detaje, na kontaktoni. 🌟
