Texas Military Forces Historical Foundation

About this event

Membership Drive

3038 W 35th St

Austin, TX 78703, USA

Basic Membership
$30

Digital newsletter
Email notification of events and activities
10% discount at museum gift shop  and King’s Hobby Shop

Basic membership card

Student/educator/military/senior Membership
$20

Digital newsletter
Email notification of events and activities
10% discount at museum gift shop  and King’s Hobby Shop

Basic membership card

Silver Membership
$125

Digital newsletter

Email notification of events and activities

10% discount at museum gift shop  and King’s Hobby Shop
Membership card with designation for North American Reciprocal Museums (NARM)

Gold Membership
$250

 Digital newsletter
 Email notification of events and activities
 10% discount at museum gift shop  and King’s Hobby Shop
VIP status
 Membership card with designation for North American Reciprocal Museums (NARM)

Lifetime Membership
$1,000

Certificate of Recognition

Digital newsletter
 Email notification of events and activities
 10% discount at museum gift shop  and King’s Hobby Shop
VIP status
 Membership card with designation for North American Reciprocal Museums (NARM)

