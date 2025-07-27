Family Membership - Isham Elementary PTO

Basic Family Membership
$5

This is the basic membership to the Isham Elementary PTO through June 2026. Only ONE membership needed per family, regardless of how many students attend!

Isham Family (Perk Membership)
$15

Basic Membership PLUS:

  • Pizza Party Points
  • Help support the numerous enrichment events throughout the year
  • Entry into end-of-year volunteer raffles
Isham Proud Supporter (Perk Membership)
$25

Basic Membership PLUS:

  • Pizza Party Points
  • Help support the numerous enrichment events throughout the year
  • Entry into end-of-year volunteer raffles
  • Early access for volunteer sign ups (not Field Day)
Isham Champion (Perk Membership)
$50

Basic Membership PLUS:

  • Pizza Party Points
  • Help support the numerous enrichment events throughout the year
  • Entry into end-of-year volunteer raffles
  • Early access for volunteer sign ups (not Field Day)
  • FREE entry to one PTO event!
  • Personalized Wall Display - SILVER
Isham Hero (Perk Membership)
$75

Basic Membership PLUS:

  • Pizza Party Points
  • Help support the numerous enrichment events throughout the year
  • Entry into end-of-year volunteer raffles
  • Early access for volunteer sign ups (not Field Day)
  • FREE entry to one PTO event!
  • 1 FREE PTO t-shirt
  • Personalized Wall Display - GOLD
Isham MVP (Perk Membership)
$100

Basic Membership PLUS:

  • DOUBLE Pizza Party Points
  • Help support the numerous enrichment events throughout the year
  • Entry into end-of-year volunteer raffles
  • Early access for volunteer sign ups (INCLUDING Field Day)
  • FREE entry to one PTO event!
  • 1 FREE PTO t-shirt
  • Early Shopping at Book Fair Family Night
  • Personalized Wall Display - BLACK
