About the memberships

Membership to The Troy Historical Society

Student/Genealogical Research Associate Membership
$15

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
Individual Membership
$35

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 10% off museum merchandise
Lifetime Individual Membership
$350

Valid until February 25, 2027

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 10% off museum merchandise
  • Renews in perpetuity
Family Membership
$50

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 10% off museum merchandise
Lifetime Family Membership
$500

Valid until February 25, 2027

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 10% off museum merchandise
  • Renews in perpetuity
Supporter Membership
$100

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 15% off museum merchandise
Founder Membership
$250

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 20% off museum merchandise
Legacy Membership
$1,000

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 25% off museum merchandise
1808 Society Membership
$2,500

Renews yearly on: January 1

Benefits include:

  • Access to newsletter
  • Free unlimited admission to museums
  • Early access to ticketed events
  • Invitations to members-only events
  • 30% off museum merchandise
  • Private table at special events
  • Recognition in traditional and online media
