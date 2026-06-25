A silver paw print with a blue line and "K9" is centered on a white background, surrounded by a blue circular text that reads "SUPPORTING THE PAWS THAT ENFORCE THE LAWS."
Whiteland 31 Co (OP)

Offered by

Whiteland 31 Co (OP)

About the memberships

Membership with Whiteland 31 Co / K9 Fundraising Events

K9 Friend Membership
$35

Valid until July 16, 2027

Annual Membership is $35


Benefits:

~ Welcome Packet

~ Quarterly Newsletter

~ Member Decal

~Recognition in annual Report



K9 Advocate Membership
$60

Valid until July 16, 2027

Annual Membership is $60


Benefits:

~ Everything above and

~ Early Registration for events

~ Digital Membership Certificate

K9 Protector Membership
$100

Valid until July 16, 2027

Annual Membership is $100


Benefits:

~ Everything above and

~ Recognition on website

~ Special Impact update

~ 10% off on all K9 Merch

K9 Guardian Membership
$300

Valid until July 16, 2027

Annual Membership is $300


Benefits:

~ Everything above and

~ Sponsor Recognition

~ Featured supporter spotlight

K9 Family Lifetime Member
$1,500

Valid until July 16, 2027

Annual Membership is $1500


Benefits:

~ Everything above and

~ Permanent Recognition

~ Lifetime newsletter access

~ Lifetime member certificate

~ Special recognition at events

~ Custom K9 for Lifetime Members Merch (T-Shirt & Bag)

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