Membership with Whiteland 31 Co / K9 Fundraising Events

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About the memberships
Valid until July 16, 2027
Annual Membership is $35
Benefits:
~ Welcome Packet
~ Quarterly Newsletter
~ Member Decal
~Recognition in annual Report
Valid until July 16, 2027
Annual Membership is $60
Benefits:
~ Everything above and
~ Early Registration for events
~ Digital Membership Certificate
Valid until July 16, 2027
Annual Membership is $100
Benefits:
~ Everything above and
~ Recognition on website
~ Special Impact update
~ 10% off on all K9 Merch
Valid until July 16, 2027
Annual Membership is $300
Benefits:
~ Everything above and
~ Sponsor Recognition
~ Featured supporter spotlight
Valid until July 16, 2027
Annual Membership is $1500
Benefits:
~ Everything above and
~ Permanent Recognition
~ Lifetime newsletter access
~ Lifetime member certificate
~ Special recognition at events
~ Custom K9 for Lifetime Members Merch (T-Shirt & Bag)
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!