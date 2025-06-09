Memberships 2025 | Gala 2024 Guests

• Unlimited Free Admission for Two People • $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit) • Ticketless Admission, No Reservation Required for Members • Invitations to Member Only Events • Discounts on Ticketed Events • 10% off at Opus 40 Gift Shop • Quarterly E-Newsletter

• Unlimited Free Admission for Two People • $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit) • Ticketless Admission, No Reservation Required for Members • Invitations to Member Only Events • Discounts on Ticketed Events • 10% off at Opus 40 Gift Shop • Quarterly E-Newsletter

More details...