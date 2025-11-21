Offered by
About the memberships
Valid for one year
Membership for faculty and staff receive 1 decal.
Valid for one year
General membership for community members receives 1 member decal
Valid for one year
Memberships for up to 2 individuals. Receives 2 member decal, 1 cotton t-shirt, and VIP parking pass.
Valid for one year
Membership for up to 2 individuals. Receives 2 member decals, 2 cotton shirts, 1 All Sports Pass, Facebook advertisement, and VIP parking.
Valid for one year
Membership for up to 4 individuals. Receives 4 Cotton T-shirts, 1 Hat, 2 All Sports Pass, Facebook advertisement, and VIP parking.
Valid for one year
Membership for up to 4 individuals. Receives 4 member decals, 4 cotton t-shirts, 2 hats, 4 All Sports Pass, Facebook Advertisement and VIP parking.
Renews monthly
Monthly donation to helps support our War Eagles.
Renews monthly
Monthly donation that helps support our War Eagles.
Renews monthly
Monthly donation that helps support our War Eagles
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!