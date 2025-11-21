Astronaut High School Athletic Booster Club

Offered by

Astronaut High School Athletic Booster Club

About the memberships

Memberships

Faculy and Staff
$5

Valid for one year

Membership for faculty and staff receive 1 decal.

Community
$10

Valid for one year

General membership for community members receives 1 member decal

White
$50

Valid for one year

Memberships for up to 2 individuals. Receives 2 member decal, 1 cotton t-shirt, and VIP parking pass.

Maroon
$1,500

Valid for one year

Membership for up to 2 individuals. Receives 2 member decals, 2 cotton shirts, 1 All Sports Pass, Facebook advertisement, and VIP parking.

Gold
$500

Valid for one year

Membership for up to 4 individuals. Receives 4 Cotton T-shirts, 1 Hat, 2 All Sports Pass, Facebook advertisement, and VIP parking.

War Eagle Pride
$1,000

Valid for one year

Membership for up to 4 individuals. Receives 4 member decals, 4 cotton t-shirts, 2 hats, 4 All Sports Pass, Facebook Advertisement and VIP parking.

Bronze Monthly Donor
$5

Renews monthly

Monthly donation to helps support our War Eagles.

Silver Monthly Donor
$10

Renews monthly

Monthly donation that helps support our War Eagles.

Platnium Monthly Memberhip
$20

Renews monthly

Monthly donation that helps support our War Eagles

Add a donation for Astronaut High School Athletic Booster Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!