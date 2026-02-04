Casa De Venezuela Orlando

Casa De Venezuela Orlando

About the memberships

Membresia Casa De Venezuela Orlando

Perla
$600

Valid until March 12, 2027

Ideal para personas o pequeñas empresas que quieren apoyar

Beneficios:

  • Presencia institucional en 1 evento presencial o digital
  • Mesa en 1 evento (o mención destacada en evento digital)
  • Logo en pieza digital de agradecimiento
  • Invitación a networking anual
Rubí
$1,200

Valid until March 12, 2027

Ideal para organizaciones o empresas que buscan conectar con nuestra comunidad


Beneficios:

  • Hasta 2 participaciones en eventos presenciales y/o digitales
  • Mesa en 2 eventos (o mención destacada en evento digital)
  • Logo en banner/pantalla del evento
  • 1 historia en Facebook al año
  • 2 historias en Instagram al año
  • Logo en pieza digital de agradecimiento
  • Invitación a networking anual
Zafiro
$1,800

Valid until March 12, 2027

Ideal para organizaciones o empresas que buscan apoyar mas activamente nuestra labor y a nuestra comunidad

Beneficios:

  • Hasta 3 participaciones en eventos presenciales y/o digitales
  • Mesa en 3 eventos (o mención destacada en evento digital)
  • Logo en banner/pantalla del evento
  • 2 historias en Facebook al año
  • 4 historias en Instagram al año
  • Logo en pieza digital de agradecimiento
  • Invitación a networking anual
  • Activación con QR o landing page de los eventos
Esmeralda
$3,000

Valid until March 12, 2027

Ideal para grandes organizaciones o empresas que buscan consolidar su conexión con nuestra comunidad


Beneficios:

  • Hasta 4 participaciones en eventos presenciales y/o digitales
  • Mesa en 4 eventos (o mención destacada en evento digital)
  • Logo en banner/pantalla del evento
  • 3 historias en Facebook al año
  • 6 historias en Instagram al año
  • Logo en pieza digital de agradecimiento
  • Invitación a networking anual
  • Activación con QR o landing page de los eventos
  • 1 reel conjunto + 1 invitación a Instagram live.
  • Presencia en email masivo (Hasta 3 envíos).
  • Logo con enlace en nuestra página web en la sección de Miembros Aliados.
  • Reporte Anual.

    * 10% de descuento por afiliación inmediata (02/26/2026)
Diamante
$5,000

Valid until March 12, 2027

Ideal para organizaciones o empresas líderes en su rubro que busca un nivel superior de conexión con nuestra comunidad


Beneficios:

  • Hasta 6 participaciones en eventos presenciales y/o digitales
  • Mesa en 6 eventos (o mención destacada en evento digital)
  • Logo en banner/pantalla del evento
  • 4 historias en Facebook al año
  • 8 historias en Instagram al año
  • Logo en pieza digital de agradecimiento
  • Invitación a networking anual
  • Activación con QR o landing page del evento
  • 2 invitaciones a Instagram live.
  • Presencia en email masivo (Hasta 6 envíos).
  • Exclusividad por categoria (Por los 6 eventos)
  • 2 reels conjuntos + 2 publicaciones conjuntas en Instagram
  • Presencia destacada en web (miembros aliados + homepage)
  • Logo con enlace en nuestra página web en la sección de Miembros Aliados.
  • Reporte Anual + pieza institucional de reconocimiento

    * 10% de descuento por afiliación inmediata (02/26/2026)
