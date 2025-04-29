Hosted by

City Church San Francisco, a congregation of the Reformed Church in America

About this event

Sales closed

Memphis Immersion Trip Auction

Animal caretaker/dog walker for a day item
Animal caretaker/dog walker for a day
$45

Starting bid

Finn Lyon offers: Animal caretaker/dog walker for a day.
Sports Camp item
Sports Camp
$30

Starting bid

Finn Lyon offers: Playing sports with your kid for two hours at a park. Soccer, basketball, or football are my specialities.
Unskilled Labor item
Unskilled Labor
$30

Starting bid

Max Lyon offers: Unskilled Labor: Whatever unwanted menial tasks you have, you can make me complete them.
Rent a Friend item
Rent a Friend
$60

Starting bid

Max Lyon offers: Rent a Friend: I will be your friend for an hour, maybe not an amazing friend, but a friend of reasonably decent quality.
3rd Option item
3rd Option
$50

Starting bid

Max Lyon offers: 3rd Option: I will follow you around and clap and cheer profusely for even the least impressive things you do for an hour.
Computer Stuff item
Computer Stuff
$30

Starting bid

Max Lyon offers: Computer Stuff: I can do computer work including but not limited to: Adobe Suite Programs, Google Applications, Microsoft Programs. For my sanity please don’t make the job take unreasonably long.
Barbara’s baked goods bundle item
Barbara’s baked goods bundle
$60

Starting bid

Barbara Lyon offers: Baked goods bundle: 1 quart jar of granola, 1 pie of your choice, 1 brownies or coffee cake, 1 dozen ginger cookies, and 1 dozen chocolate chip cookies. All gluten free baked in a celiac safe kitchen.
One gluten free pie or cake item
One gluten free pie or cake
$20

Starting bid

Barbara Lyon offers: One gluten free pie or cake (with homemade buttercream!) of your choice, baked in a celiac safe kitchen.
Face Painting item
Face Painting
$50

Starting bid

Barbara Lyon offers: One and a half hours of near professional quality face painting at a child's party.
original painting item
original painting
$40

Starting bid

Barbara Lyon offers: One Barbara Lyon original painting. 9”x12”acrylic on board. Something like this or with flowers or birds.
Babysitting item
Babysitting
$35

Starting bid

Lucy Lyon offers: Babysitting for up to 3 hours
Gluten free baking bundle item
Gluten free baking bundle
$45

Starting bid

Lucy Lyon offers: Gluten free baking bundle- 1 time only - homemade spaghetti, homemade pretzels, peanut butter cookies and chocolate chip cookies.
Dog Walking item
Dog Walking
$40

Starting bid

Mitchell & Samuel Thornton offer: Dog Walking: Brothers Samuel and Mitchell Thornton will come to your house and walk your dog. Experienced dog sitters and walkers, Samuel and Mitchell, will walk your dog or dogs for 30 minutes, including a walk to a nearby park or green space. Dog feeding and watering can be included at no additional charge.
Board Games 101 Class item
Board Games 101 Class
$40

Starting bid

Mitchell & Samuel Thornton offer: Board Games 101 Class: Brothers Samuel and Mitchell Thornton will come to your house or have you come to theirs to learn to play some of the latest and best board games. Experienced gamers, Samuel and Mitchell, will teach you how to play games such as Root, San Juan, and more. Gaming session includes up to two players.
Rent Two Teens item
Rent Two Teens
$40

Starting bid

Mitchell & Samuel Thornton offer: Rent Two Teens: Brothers Samuel and Mitchell Thornton will come to your house or event and help with whatever you need an extra pair of hands for four hours. Moving boxes or furniture around your house? Cleaning out your garage? Event Support? These two can do it! Experience with budding tables at events, moving and clearing out.
Car Washes item
Car Washes
$40

Starting bid

Emerson Golz Offers: Car Washes - Good for up to 4 washes
Rent a Teenager for a Day item
Rent a Teenager for a Day
$50

Starting bid

Emerson Golz Offers: Rent a Teenager for a Day (6-8 hours)
labor item
labor
$30

Starting bid

Emerson Golz Offers: Any labor that requires a big strong man.
Grocery Pickup/Delivery item
Grocery Pickup/Delivery
$40

Starting bid

Jack Trudeau offers: Grocery Pickup/Delivery for a Month (once a week)
Pet Walking or Pet Sitting item
Pet Walking or Pet Sitting
$40

Starting bid

Jack Trudeau offers: Pet Walking or Pet Sitting (weekend or weekday options)
Themed Dinner item
Themed Dinner
$35

Starting bid

Jack Trudeau offers: Themed Dinner (Italian night, taco night, etc., prepared and delivered)
Tutoring item
Tutoring
$30

Starting bid

Gabo Montano offers: Tutoring (Math, Spanish, History)
Baking item
Baking
$30

Starting bid

Gabo Montano offers: Baking (Enjoy Gabo’s Sweet Treats!)
Walk dogs item
Walk dogs
$30

Starting bid

Gabo Montano offers: Walk dogs
Gardening item
Gardening
$30

Starting bid

Gabo Montano offers: Gardening (weeding, mowing lawn)
Handyman item
Handyman
$30

Starting bid

Gabo Montano offers: Handyman (Tech help and misc.)
Pet walking/pet sitting item
Pet walking/pet sitting
$30

Starting bid

Seth Helzer offers: Pet walking/pet sitting
Tech help item
Tech help
$30

Starting bid

Seth Helzer offers: Tech help
Plant care/garden setup item
Plant care/garden setup
$30

Starting bid

Seth Helzer offers: Plant care/garden setup
Childcare Help item
Childcare Help
$30

Starting bid

Ellis Olson offers: Childcare Help: Ellis will provide up to 9 hours of babysitting/childcare for 1, 2, or 3 children, preferably between the ages of 3-10. Can be used in multiple blocks of time. Ellis will get himself to and from your house.
Tutoring Help item
Tutoring Help
$30

Starting bid

Ellis Olson offers: Tutoring Help: Ellis will provide up to 6 hours of tutoring and homework help in individual sessions, preferably for children between 1st - 6th grade. Can be used in multiple blocks of time. Ellis will get himself to and from your house.
Sweet Treats of the Month item
Sweet Treats of the Month
$30

Starting bid

Ellis Olson offers: Sweet Treats of the Month: One batch of cookies, cupcakes, blondies, etc per month for 3 months in a row, baked and delivered to your home by Ellis and the Olson siblings! You choose the date, time and delivery location.
Becky’s Specialty Cookies item
Becky’s Specialty Cookies
$30

Starting bid

Becky Johnson offers: Becky’s Specialty Cookies. Any kind of cookie, but Chocolate Chip Cookies are a specialty!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!