TSDMAAC, INC
BAR MENU
[Beer] 2 HEARTED
$6
12oz
12oz
[Beer] BLAKES
$6
12oz
12oz
[Beer] LABATT BLUE
$4
12oz
12oz
[Beer] MILLER LITE
$4
12oz
12oz
[Beer] MODELO
$5
12oz
12oz
[Beer] PBR
$4
12oz
12oz
[Beer] WHITECLAW
$7
12oz
12oz
[Gin] TANQUERAY
$6
[Gin] WELL
$4
[NA Bev] GUINESS
$9
[NA Bev] LIQUID DEATH
$6
[Vodka] WELL
$5
[Whisky] CROWN ROYAL
$8
[Whisky] JACK DANIELS
$7
[Whisky] JAMESON
$8
[Whisky] WELL
$5
