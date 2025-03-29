BAR MENU

[Beer] 2 HEARTED
$6

12oz

[Beer] BLAKES
$6

12oz

[Beer] LABATT BLUE
$4

12oz

[Beer] MILLER LITE
$4

12oz

[Beer] MODELO
$5

12oz

[Beer] PBR
$4

12oz

[Beer] WHITECLAW
$7

12oz

[Gin] TANQUERAY
$6
[Gin] WELL
$4
[NA Bev] GUINESS
$9
[NA Bev] LIQUID DEATH
$6
[Vodka] WELL
$5
[Whisky] CROWN ROYAL
$8
[Whisky] JACK DANIELS
$7
[Whisky] JAMESON
$8
[Whisky] WELL
$5
