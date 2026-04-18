Meriden Little League Baseball's Shop

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MLL T-Shirt with name on the back
MLL T-Shirt with name and number on the back
Great on-field cap. Available in three sizes
MLL Jersey with CUSTOMIZED NAME and NUMBER. PLEASE NOTE: THERE IS NO TEAM OPTION
MLL TEAM Jersey with CUSTOMIZED NAME and NUMBER. PLEASE NOTE: THIS IS FOR THE SPECIFIED TEAM
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MLL TEAM Jersey with CUSTOMIZED NAME and NUMBER. PLEASE NOTE: THIS IS FOR THE SPECIFIED TEAM. This is the ONLY Button-Up jersey and is made with a thicker jersey material.
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