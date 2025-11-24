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Be Kind Birmingham

About this event

Merry Kicksmas from District 9

1101 15th Ave N

Birmingham, AL 35204, USA

1C
Free

1 pair of 1C Nike/Converse Shoes

2C
Free

1 pair of 2C Nike/Converse Shoes

3C
Free

1 pair of 3C Nike/Converse Shoes

4C
Free

1 pair of 4C Nike/Converse Shoes

5C
Free

1 pair of 5C Nike/Converse Shoes

6C
Free

1 pair of 6C Nike/Converse Shoes

7C
Free

1 pair of 7C Nike/Converse Shoes

8C
Free

1 pair of 8C Nike/Converse Shoes

9C
Free

1 pair of 9C Nike/Converse Shoes

10C
Free

1 pair of 10C Nike/Converse Shoes

11C
Free

1 pair of 11C Nike/Converse Shoes

12C
Free

1 pair of 12C Nike/Converse Shoes

13C
Free

1 pair of 13C Nike/Converse Shoes

1 Youth
Free

1 pair of 1 Youth Nike/Converse Shoes

1.5 Youth
Free

1 pair of 1.5 Youth Nike/Converse Shoes

2 Youth
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1 pair of 2 Youth Nike/Converse Shoes

2.5 Youth
Free

1 pair of 2.5 Youth Nike/Converse Shoes

3 Youth
Free

1 pair of 3 Youth Nike/Converse Shoes

3.5 Youth
Free

1 pair of 3.5 Youth Nike/Converse Shoes

4 Youth
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1 pair of 4 Youth Nike/Converse Shoes

4.5 Youth
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1 pair of 4.5 Youth Nike/Converse Shoes

5 Youth
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1 pair of 5 Youth Nike/Converse Shoes

5.5 Youth
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1 pair of 5.5 Youth Nike/Converse Shoes

6 Youth
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1 pair of 6 Youth Nike/Converse Shoes

6.5 Youth
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1 pair of 6.5 Youth Nike/Converse Shoes

7 Youth
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1 pair of 7 Youth Nike/Converse Shoes

7.5 Youth
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1 pair of 7.5 Youth Nike/Converse Shoes

8 Women
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1 pair of 8 Women Nike/Converse Shoes

8 Men
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1 pair of 8 Men Nike/Converse Shoes

8.5 Women
Free

1 pair of 8.5 Women Nike/Converse Shoes

8.5 Men
Free

1 pair of 8.5 Men Nike/Converse Shoes

9 Women
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1 pair of 9 Women Nike/Converse Shoes

9 Men
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1 pair of 9 Men Nike/Converse Shoes

9.5 Women
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1 pair of 9.5 Women Nike/Converse Shoes

9.5 Men
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1 pair of 9.5 Men Nike/Converse Shoes

10 Women
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1 pair of 10 Women Nike/Converse Shoes

10 Men
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1 pair of 10 Men Nike/Converse Shoes

10.5 Women
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1 pair of 10.5 Women Nike/Converse Shoes

10.5 Men
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1 pair of 10.5 Men Nike/Converse Shoes

11 Women
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1 pair of 11 Women Nike/Converse Shoes

11 Men
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1 pair of 11 Men Nike/Converse Shoes

11.5 Women
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1 pair of 11.5 Women Nike/Converse Shoes

11.5 Men
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1 pair of 11.5 Men Nike/Converse Shoes

12 Women
Free

1 pair of 12 Women Nike/Converse Shoes

12 Men
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1 pair of 12 Men Nike/Converse Shoes

12.5 Women
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1 pair of 12.5 Women Nike/Converse Shoes

13 Men
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1 pair of 13 Men Nike/Converse Shoes

14 Men
Free

1 pair of 14 Men Nike/Converse Shoes

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